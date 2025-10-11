Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Saksalainen puolustusjätti Rheinmetall toimittaa Ukrainalle lisää Skyranger 35 -ilmapuolustustykkejä. WIKIMEDIA COMMONS

Ukrainan ilmatorjunnan tueksi uusia ”hirviöaseita”

  • Julkaistu 11.10.2025 | 10:17
  • Päivitetty 11.10.2025 | 10:17
  • Puolustusteollisuus
Puolustusjätti toimittaa Ukrainalle lisää Skyranger 35 -ilmapuolustustykkejä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Saksalainen puolustustarvikeyritys Rheinmetall toimittaa Ukrainalle lisää Skyranger 35 -ilmapuolustustykkejä, puolustusjätti ilmoittaa.

Rheinmetallin mukaan tilauksen arvo on miljoonissa mitattuna ”kolminumeroinen” eli satoja miljoonia euroja. Asejärjestelmän hankinta rahoitetaan EU-maiden Venäjältä jäädytettyjen varojen tuotoista.

Asejärjestelmä koostuu 1950- ja 1960-lukujen taitteessa kehitetystä Leopard 1 -taistelupanssarivaunusta ja tuliterästä Skyranger-ilmapuolustustykistä. Verkkouutiset on  kertonut aiemmin asejärjestelmästä tässä jutussa.

Asejärjestelmää tituleerataan ilmapuolustuksen ”Frankensteinin hirviöksi”. Nimitys on vakiintunut käyttöön Ukrainan saamien eri asejärjestelmien ja ajoneuvoalustojen yhdistelmistä.

Skyrangeria mainostetaan kyvykkääksi asejärjestelmäksi. Se soveltuu niin lennokkien kuin ohjustenkin torjuntaan. Aseen 35 millimetrin tykki on suunniteltu erityisesti Oerlikonin kehittämälle AHEAD-ammukselle.

Tykin ampumanopeus on 1000 laukausta minuutissa ja sen tehokas kantama on jopa 4000 metriä. Puolustusyhtiön mukaan tulevaisuudessa se voidaan varustaa myös nykyaikaisilla ohjatuilla ohjuksilla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)