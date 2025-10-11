Ukrainan ilmatorjunnan tueksi uusia ”hirviöaseita”

Saksalainen puolustustarvikeyritys Rheinmetall toimittaa Ukrainalle lisää Skyranger 35 -ilmapuolustustykkejä, puolustusjätti ilmoittaa.

Rheinmetallin mukaan tilauksen arvo on miljoonissa mitattuna ”kolminumeroinen” eli satoja miljoonia euroja. Asejärjestelmän hankinta rahoitetaan EU-maiden Venäjältä jäädytettyjen varojen tuotoista.

Asejärjestelmä koostuu 1950- ja 1960-lukujen taitteessa kehitetystä Leopard 1 -taistelupanssarivaunusta ja tuliterästä Skyranger-ilmapuolustustykistä. Verkkouutiset on kertonut aiemmin asejärjestelmästä tässä jutussa.

Asejärjestelmää tituleerataan ilmapuolustuksen ”Frankensteinin hirviöksi”. Nimitys on vakiintunut käyttöön Ukrainan saamien eri asejärjestelmien ja ajoneuvoalustojen yhdistelmistä.

Skyrangeria mainostetaan kyvykkääksi asejärjestelmäksi. Se soveltuu niin lennokkien kuin ohjustenkin torjuntaan. Aseen 35 millimetrin tykki on suunniteltu erityisesti Oerlikonin kehittämälle AHEAD-ammukselle.

Tykin ampumanopeus on 1000 laukausta minuutissa ja sen tehokas kantama on jopa 4000 metriä. Puolustusyhtiön mukaan tulevaisuudessa se voidaan varustaa myös nykyaikaisilla ohjatuilla ohjuksilla.