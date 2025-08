Ukrainan hurjat meridronet ovat menestystarina, joka alkoi kalastusveneestä ja neljästä insinööristä

Kolme vuotta sitten neljä ukrainalaista insinööriä rakensi maan ensimmäisen meridroonin. Tämä innovaatio, josta ei ole aiemmin kerrottu julkisesti, on muuttanut merisodankäynnin historiaa ja aloittanut uuden ajanjakson dronesodankäynnissä merellä.

Magura V1 -meridronesta kertoo tunnettu merisodankäynnin analyytikko H.I. Sutton Naval News -julkaisussa.

Venäjä päätti tänä vuonna jälleen luopua perinteisestä laivaston paraatista heinäkuun lopulla, osittain Ukrainan droonien aiheuttaman uhkan vuoksi. Mustallamerellä Ukrainan pienikokoiset miehittämättömät pintaveneet eli USV:t ovat haastaneet paljon suuremman Venäjän laivaston. Ne uhkaavat venäläisiä sota-aluksia ja huoltoketjuja siinä määrin, että Mustanmeren laivasto on pysytellyt satamissa jo yli vuoden ajan.

Ukrainalaisten USV-alusten tarina alkoi muutama kuukausi sen jälkeen, kun Venäjä oli käynnistänyt täysimittaisen hyökkäyksensä. Tunnetuin ukrainalainen USV on Magura V5, pieni mutta tehokas runsaan viiden metrin pituinen alus, joka on upottanut useita venäläisiä sota-aluksia. Magura V5:n ansioiksi voidaan laskea esimeriksi maihinnousualus Tsesar Kunikov ja ohjusalus Ivanovets.

V5:n edeltäjinä oli neljä varhaisempaa mallia.

Ensimmäinen versio, Magura V1 kehitettiin toukokuussa 2022, vain kuukausi sen jälkeen kun venäläinen ohjusristeilijä Moskva upotettiin. Naval Newsin mukaan neljän insinöörin ryhmä sai Ukrainan turvallisuuspalvelulta tehtävän. Se kuului näin: tehkää vihollisen laivastolle jotain.

Ryhmä kehitti idean pienistä miehittämättömistä aluksista Venäjän laivastoa vastaan. Alkuun heillä oli käytössään vain kalastusalus – mutta tärkeämpää oli Starlink-yhteyksien saaminen. Halpa ja luotettava ja vähän havaittava kaksisuuntainen tiedonsiirto mullisti tilanteen. Vaikka Iran on aiemmin rakentanut meridroneja, niiden toimintamatka on jäänyt rajalliseksi. Nyt ukrainan droneja voitiin ohjata turvallisesti kaukaa rintamalinjan takaa.

Magura V1 oli kuusimetrinen, pienellä perämoottorilla varustettu alus. Sen kansi muotoiltiin matalaksi ja keskelle rakennettiin harjanne, jolloin profiilista tuli erittäin matala. Kaikkein näkyvin osa oli perämoottori.

Tällä testiversiolla tehdyt kokeilut olivat niin lupaavia, että pian kehitettiin Magura V2. Vaikka saattaisi luulla että V-nimi viittaisin versioon, tulee V kuitenkin aluksen rungon muodosta. Se on kuin V-kirjain. Magura V2 käytti vesiskootterin tyylistä suihkumoottoria, joka teki siitä matalaprofiilisemman. Runkoa on kuvaltu kanoottimaiseksi.

Lokakuun lopussa 2022 maailma havahtui USV-alusten kykyyn iskeä paljon itseään isompia kohteita vastaan. Magura V3 oli hieman suurempi kuin V2 ja suunniteltu sarjatuotantoon. Sen sisälle oli upotettu noin 150 kg:n taistelukärki. Kun Magura V3 oli saatu käyttöön, joukko ”kolmosia” iski Sevastopolin satamaan. Tämä satama on Venäjän tärkein tukikohta Mustallamerellä. Vaikka osa tästä lokakuun hyökkäyksestä epäonnistui, magurat osuivat useisiin sota-aluksiin ja pääsivät syvälle satamaan asti. Näin Ukrainan uusi ase oli syntynyt.

Magura V4:sta ei tiedetä paljoa. Naval News kutsuu sitä ”kokeelliseksi”, ja siirtyy heti eteenpäin kertomaan Magura V5:sta. Tässä mallissa jossa oli suurempi runko ja enemmän tilaa polttoaineelle ja räjähteille. Naval Newsin lähteiden mukaan Magura-alukset ovat tuhonneet vähintään 17 merikohdetta ja vaurioittaneet kolmea muuta – enemmän kuin mikään muu USV-tyyppi.

Magura V5:n jälkeen jatkokehitettiin suurempi W6, jonka runko muistuttaa Boston Whaler -venettä. Se on laajempi alusta, johon siihen on yhdistetty muun muassa ilmataisteluohjuksia. W6 voi käyttää sisä- tai ulkomoottoria ja sopii myös tiedusteluun.

Uusin malli on Magura V7. Tämä malli tunnetaan siitä, että sillä on ammuttu alas ainakin kaksi Venäjän Su-30-hävittäjää. Joidenkin lähteiden mukaan venäläisiin hävittäjiin on laukaistu V7:sta Sidewinder-ohjuksia.

Ukrainalla on nyt useita eri USV-tyyppejä – osa liittolaisten toimittamia, mutta suuri osa rakennettu kotimaassa. Maguran kilpailijoitakin löytyy, mutta kaikki pohjautuvat jollakin tapaa siihen vaatimattomaan Magura V1 -malliin, joka rakennettiin kalastusveneeseen vasta kolme vuotta sitten.