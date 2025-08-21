Ukraina haluaa ymmärryksen turvallisuustakuista 7–10 päivässä

– Haluamme saada ymmärryksen turvallisuustakuiden arkkitehtuurista 7–10 päivän kuluessa. Ja tämän ymmärryksen avulla varmistaa kolmenvälisen kokouksen (Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajien kokouksen). Se oli minun logiikkani (Washingtonissa), presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Ukrinformille.

Hänen mukaansa presidentti Donald Trump ehdotti hieman erilaista lähestymistapaa eli kolmenvälistä kokousta kahdenvälisen kautta.

– Mutta lopulta me kaikki olimme yhtä mieltä siitä, että työskentelemme edelleen turvallisuustakuiden parissa, muokkaamme tätä likimääräistä infrastruktuuria – samanlaista kuin (Pohjois-Atlantin liiton sopimuksen) 5. artiklassa. Ja meillä on tänään poliittinen tuki tälle, Zelenskyi tiivisti Washingtonin neuvottelut.

Mitä tulee ns. halukkaiden koalition turvallisuustakauksiin, Zelenskyi totesi, ettei hän tällä hetkellä voi sanoa, kuinka monta maata on valmis lähettämään joukkojaan Ukrainaan.

– Tiedämme, että halukkaiden koalitioon kuuluu 30 maata, jotka mahdollisesti harkitsevat osallistumista turvallisuustakuisiin. Jotkut saattavat tarjota maahan lähetettyjä joukkoja. Jotkut ovat valmiita toimittamaan ilmapuolustusta. Jotkut valvovat taivasta tai suorittavat ilmapartioita tietyn ajan, ja tarvittavia lentokoneita on riittävästi, hän luetteli.

– Jotkut, olen varma, ovat valmiita tarjoamaan rahoitusta vain puolueettomuuden tai muun perustuslaillisen aseman vuoksi. Tärkeintä on, että nämä maat ovat olemassa, mukaan lukien Japani ja Australia, ja että ne ovat sitoutuneita ja halukkaita. Emme vielä tiedä, mihin ne tarkalleen ottaen sitoutuvat, mutta tärkeintä on, että ne ovat siellä. Hetki aikaa ja meillä on selkeämpi kuva, Zelenskyi vakuutti.

Hän korosti, että joka tapauksessa pääosa koostuu ukrainalaisista.

– Ukrainan armeija tarvitsee aseita ja palkkarahoja. Ja jos maita on niin monta kuin mainitsin, ehkä ne varmistavat taloudellisen tuen ja aseet Ukrainalle. Se ei ole mikään pieni asia, Zelenskyi totesi.

Hän kommentoi myös sitä, miksi Kiina ei ole niiden maiden joukossa, jotka voisivat antaa Ukrainalle turvallisuustakuita.

– Ensinnäkin, Kiina ei auttanut meitä lopettamaan tätä sotaa alusta alkaen. Toiseksi Kiina auttoi Venäjää avaamalla droonimarkkinat. Kolmanneksi: tässä ei ole edes kyse siellä mahdollisesti olevista sotilaista. Kyse on Budapestin muistiosta. Kiina oli yksi sen allekirjoittajista, eikä se tehnyt mitään, kun Krim miehitettiin.

Zelenkyin mukaan Ukraina ei tarvitse takaajia, jotka eivät auta Ukrainaa, eivätkä auttaneet Ukrainaa sillä hetkellä, kun todella tarvitsimme sitä 24. helmikuuta (2022) jälkeen.

– Siksi tarvitsemme turvallisuustakuita vain niiltä mailta, jotka ovat halukkaita auttamaan meitä, Zelenskyi totesi.