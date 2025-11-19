Verkkouutiset

F-16-hävittäjä Ukrainan yllä./ KpsZSU

Ukrainan F-16-hävittäjät ampuneet alas yli 1300 ilmamaalia

  • Julkaistu 19.11.2025 | 15:46
  • Päivitetty 19.11.2025 | 17:30
  • Sota Ukrainassa
Ilmapuolustustehtävien lisäksi koneita käytetään maajoukkojen ilmatukeen.
Ukrainan F-16-hävittäjät ovat ampuneet alas jo yli 1 300 ilmamaalia.

Ukrainan ilmavoimat on käyttänyt F-16-hävittäjiä viime vuoden elokuusta lähtien.

– Torjuessaan keskiviikkona Venäjän ilmahyökkäystä F-16- ja Mirage 2000 -hävittäjien lentäjät tuhosivat ainakin kymmenen venäläistä risteilyohjusta, Ukrainan ilmavoimat kertoo Telegram-kanavallaan.

Ukrainalaisten kerrotaan saaneen hyviä tuloksia toteuttamalla innovatiivisia menettelytapoja Venäjän hyökkäysten torjumisessa.

Ilmapuolustustehtävien lisäksi näitä koneita käytetään aktiivisesti maajoukkojen ilmatukeen.

F-16-lentäjät ovat iskeneet yli 300 maakohteeseen ja tuhonneet sadoittain hyökkääjän kalustoa, komentopisteitä, miehittämättömien ilma-alusten tukikohtia, ammusvarastoja ja logistiikkayhteyksiä.

Venäjä on kiihdyttänyt ilmaiskuja Ukrainan kaupunkeja ja energiainfrastruktuuria vastaan kuluvan vuoden aikana.

Energiainfrastruktuurin vaurioittamisen ohella Kremlin tavoitteena on heikentää Ukrainan siviiliväestön taistelutahtoa. Historiallisten esimerkkien valossa siviilikohteiden pommittamisella on harvoin tällaista vaikutusta.

