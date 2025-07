Ukrainan ex-komentaja: Moskova joutuu tekemään kovan valinnan

Ukrainan asevoimien entinen komentaja ja maansa nykyinen Lontoon-suurlähettiläs Valeri Zaluzhnyi arvioi, että Ukrainan rintamalla nähdään suuri muutos viiden vuoden kuluessa.

Ukrainan asevoimia heinäkuusta 2021 helmikuuhun 2024 komentanut Zaluzhnyi kertoo LB Liven haastattelussa (alla), ettei sota varsinaisesti lopu vaan päätökseen tulee vain sen osapuolten välinen kilvoittelu etulyöntiasemasta.

Zaluzhnyi havainnollistaa asiaa esimerkillä. Hän kuvailee, kuinka Ukraina kehitti ensin lennokkisodankäyntiä, johon Venäjä sitten keksi vastatoimia.

– Tämä tieteellinen ja teknologinen edistys, tämä kilpailu, se tulee loppumaan viidessä vuodessa.

Ex-komentaja jatkaa uskovansa itse, että tämä voi tapahtua todennäköisesti kolmessakin vuodessa.

Hän muistuttaa, kuinka britit kehittivät taistelupanssarivaunun jo 1900-luvun alussa, mutta vei 25 vuotta ennen kuin natsi-Saksa alkoi soveltaa tankkeja salamasotaan.

– Nykytilanteessa – enkä puhu vain lennokeista vaan kutsun tätä kaikkea teknologiaksi – tässä tulee menemään kolme tai enintään viisi vuotta, Valeri Zaluzhnyi jatkaa.

Evp-kenraalilta kysytään seuraavaksi, tuleeko sota siis jatkumaan koko tämän ajan.

Tämä riippuu hänen mukaansa siitä, miten sota oikein käsitetään.

– Jos katsomme [sotaa Ukrainassa] toiseen maailmasotaan perustuvan mallin mukaan, sen voi sanoa alkaneen omine periaatteineen ja sodankäynnin tapoineen perjantaina 24. helmikuuta 2022 ja päättyneen joskus joulukuussa 2023, Zaluzhnyi vastaa.

– Siksi sitä ei voi nyt pysäyttää – koska se on jo ohi – siis sota, missä tankkien rivit liikkuivat ja jossa tarvittiin sotilaita ja niin edelleen, hän jatkaa.

Entisen komentajan mukaan vuonna 2024 alkoi aivan uudenlainen kulutussota, jossa etulinja on olemassa pääasiassa ihmisten tapattamista varten.

Venäjän kova valinta

Valeri Zaluzhnyin mukaan sota tulee jatkumaan ”todella pitkään”, jos Ukraina tavoittelee tulitaukoa ilman että se rakentaa omaa puolustustaan tulevaisuuden varalle.

– Se, mikä alkoi vuonna 2014 tulee loppumaan vuonna 2034, jos luoja suo.

Kaikki on entisen komentajan mukaan kiinni kahdesta asiasta, jotka määrittelevät ”tulevaisuuden sodan” kulun.

Niistä ensimmäinen on väestö.

– Todellisuudessa sen paremmin Venäjällä kuin Ukrainassakaan ei ole tarpeeksi ihmisiä. Venäjän ja Ukrainan väestöihin vaikuttavien tappioiden määrä on jo nyt kriittinen niin kuolleiden kuin haavoittuneidenkin osalta.

Valeri Zaluzhnyi sanoo olevansa täysin varma siitä, että Moskova on kovan valinnan edessä. Sen on hänen mukaansa pakko ”kerätä taas lihaa” rintamalle vuonna 2026. Tällä kertaa se on kuitenkin otettava Pietarista, Moskovasta ja muista ”siisteistä” kaupungeista. Vaihtoehtoisesti Kremlin on keksittävä jotakin aivan uutta.

– Tämä vaihtoehto [uusien miesten värvääminen] ei todennäköisesti tule kuitenkaan toimimaan. Ja miksi? Koska joku Ukrainassa tulee rakentamaan miljardeja lennokkeja, jotka maksavat viisi dollaria kappale eikä sillä tule olemaan mitään merkitystä, kuinka paljon miehiä [Vladimir] Putin lähettää.

Uusi tapa sotia

Toinen tärkeä tulevaisuuden määrittävä tekijä on Zaluzhnyin mukaan talous. Hän toteaa Britannian armeijan käyttäneen toisessa maailmansodassa miljoona tykistönammusta kuukaudessa. Nyt britit eivät evp-kenraalin mukaan edes tiedä, miltä miljoona tykistönammusta näyttää.

– Miksikö? Koska nyt he ostavat ammuksia Ukrainalle – ja tiedätte mihin hintaan. En kerro paljonko ammuksia käytimme vuonna 2024 ja miten suuri vaikutus niillä oli.

Valeri Zaluzhnyi muistuttaa seuraavaksi Ukrainaan lentäneen haastattelua edeltävänä päivänä yhteensä 500 Venäjän lennokkia. Hän jatkaa, että Naton standardien mukaan puolustukseen pitäisi varata kolme ohjusta hyökkäyslennokkia kohden. Tämä tarkoittaisi siis 1500 torjuntaohjusta. Yhtälö on vaikea. Venäjän käyttämien lennokkien kohdalla puhutaan Zaluzhnyin mukaan noin 50 000 euron kappalehinnasta kun taas esimerkiksi Ukrainalle lahjoitetut IRIS-T-ilmatorjuntaohjukset maksavat noin 800 000 euroa kappaleelta.

– Kertokaa minulle, mikä maa voi taistella näin? Tulevaisuuden sodassa tullaan käyttämään suhteessa halvimpia ja tehokkaimpia keinoja.

Tämä näkyy hänen mukaansa jo nyt.

Vaikka julkisuudessa onkin viime aikoina puhuttu paljon Ukrainan miespulasta, ei Ukraina Valeri Zaluzhnyin mukaan todellisuudessa nyt tarvitse lisää ihmisiä vaan ”aivoja ja strategioita” aiemmin kuvatun kustannustehokkaan sodankäynnin tavan rakentamiseen.

Hän arvioi, että viime kädessä koko sodassa on kyse uusien teknologioiden soveltamisesta.