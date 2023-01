Ukrainan erikoisjoukot ylittävät joen ja yllättävät Venäjän komentopaikan hurjalla videolla

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut alla näkyvän videon tämän viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä suoritetusta uskaliaasta operaatiosta Dnepr-joen yli.

Videolla yhdistellään ukrainalaisten erikoisjoukkojen sotilaiden kameroiden ja lennokkien kuvaamaa materiaalia. Videon alussa näytetään, kuinka hyökkäysjoukko etenee veneillä joen yli yön pimeydessä. Seuraavaksi joukot ovat rankassa tulitaistelussa venäläisten kanssa. Välillä näytetään lennokin kuvaamia räjähdyksiä. Sitten lennokki kuvaa pois tulituksessa ajavia veneitä, joiden ympärillä räjähdykset nostavat vesipatsaita. Rannalla liekehtii rakennus. Videon loppupuolella näytetään myös haavoittuneen hoitoa veneessä ja iskun tuhoja ilmeisesti seuraavana aamuna kuvattuna.

Ukrainalaisten mukaan kyseessä oli sotilastiedustelun iskuryhmän operaatio Nova Kahovkassa Hersonin alueella. Kohteena oli Venäjän etulinjan komentopaikka. Erikoisjoukkojen kerrotaan tuhonneen sen kraanatinheittimillä taistelun alettua.

Sotilastiedustelu kertoo venäläisten linnoittaneen kohteen raskaasti ja miinoittaneen rannan. Erikoisjoukkojen soluttautumista alueelle luultiin ukrainalaisten mukaan maihinnousun yritykseksi, mikä sai venäläiset kutsumaan paikalle runsaasti apujoukkoja ja jopa ilmatukea. Tämän kerrotaan antaneen Ukrainan tiedustelulle paljon tietoa alueen venäläisjoukkojen reservien määristä ja kokoonpanosta.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan vihollinen kärsi taistelussa runsaasti tappioita. Ainakin 12 venäläissotilaan kerrotaan kaatuneen. Lisäksi ukrainalaiset sanovat tuhonneensa BTR-82A-panssariajoneuvon ja ottaneensa yhden vangin.

