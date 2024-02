Ukrainan erikoisjoukko iski syvälle Venäjän linjojen taakse – Tämä on Operaatio Linnoitus

Ukrainan erikoisjoukot tiedottavat iskeneensä Venäjän kaappaamalle porauslautalle Mustallamerellä. Ukrainalaisten mukaan ”Operaatio Linnoitukseksi” kutsuttu isku tehtiin lähellä miehitetyn Krimin rannikkoa ja syvällä vihollisen linjojen takana. Alueen kerrotaan olleen Venäjän ilma- ja merivoimien jatkuvan valvonnan alaisena.

Ukrainalaiset ovat julkaisseet operaatiosta alla näkyvän videokoosteen. Erikoisjoukkojen sanotaan soluttautuneen porauslautalle pikaveneillä. Sotilaiden kuvataan tehneen paikalla ensin ”erityistoimenpiteitä”. Tällä viitataan mitä todennäköisimmin Ukrainalle hyödyllisen materiaalin keräämiseen. Sitten kohde tuhottiin räjähteillä.

Porauslautalle oli ukrainalaisten mukaan asennettu muun muassa Neva-B-tutka ja iranilaisten Mohajer-6-lennokkien käyttöön liittyvää viestintälaitteistoa. Niitä on käytetty Shahed-pommilennokkien ohjaamiseen kohteisiin Etelä-Ukrainassa. Laitteiden kerrotaan suurentaneen Mohajerin kantamaa.

– Lopputuloksena kaapattiin tärkeää vihollisen laitteistoa ja antennimasto tuhottiin, erikoisjoukkojen Telegram-tilillä summataan.

Operaation sanotaan turvaavan meriliikennettä ja rajoittavan Venäjän kykyjä luoteisella Mustallamerellä.

⚡ OPERATION "CITADEL": Ukrainian SOF operators have conducted an extremely complex and effective operation in the Black Sea near the coast of the temporarily occupied Crimea.

As a result, important enemy equipment was captured and a mast with an antenna was blown up. pic.twitter.com/UC3cDSBvY8

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) February 6, 2024