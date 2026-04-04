Ukrainan droonit rysäyttävät videolla Venäjän terästehtaaseen

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on julkaissut Telegram-kanavallaan videon drooni-iskuista Venäjän hallitsemaan Altševskin terästehtaaseen.

Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella sijaitseva Altševskin kaupunki ja sen terästehdas päätyi venäläisseparatistien hallintaan jo vuonna 2014. Vuonna 2024 tehdas tuotti väitetysti kaksi miljoonaa tonnia terästä vuodessa.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan tehtaassa valmistetaan myös tykinammuksia. Panssariterästä viedään lisäksi venäläisen Uralvagonzavodin tehtaille, joka taas käyttää sitä T-90M -panssarivaunujen ja Msta-S -haupitsien valmistukseen.

SBU kertoo kyseessä olevan toinen kerta, kun tehtaaseen on isketty. Drooni-iskun toteutti SBU:n Donetskin ja Luhanskin osasto yhdessä Ukrainan asevoimien droonijoukkojen kanssa.

Aluksi turvallisuuspalvelu kartoitti laitoksen kriittisimmät kohteet ja sen jälkeen iski niihin FP-2 -drooneilla.

Ukrainalaisen Fire Point -yhtiön valmistama FP-2 on siipiväliltään kuusi metriä leveä. Se kykenee kantamaan 158 kilogramman painoisen taistelukärjen jopa 200 kilometrin päähän.

SBU:n julkaisemalla videolla näkyy, miten ainakin 13 droonia iskeytyy terästehtaaseen. Iskujen jälkeen tehtaasta nousee taivaalle liekkejä valtavia savupatsaita.

Iskujen aiheuttamat vauriot olivat SBU:n mukaan niin suuria, että koko laitoksen toiminta on nyt pysähtynyt.

– Hyökkäyksen vuoksi masuunit, keskeiset tuotantolaitokset, tislauskolonnit, kaasuputket ja laitoksen toimintaa tukevat sähköasemat vaurioituivat, SBU kertoo Telegram-viestissään.

SBU lupaa, että iskut tulevat jatkumaan tulevaisuudessakin.

– Ukrainan turvallisuuspalvelu jatkaa yhdessä Ukrainan puolustusvoimien kanssa vihollisen sotateollisuuden järjestelmällistä heikentämistä, viestissä todetaan.