Ukrainan droonilentäjät ovat tuhonneet satoja panssareita – ”He ovat kuin terminaattoreita”

Ukraina luottaa sodankäynnissä yhä enemmän pieniin ja halpoihin kamikaze-drooneihin. Kokeneimmat droonilentäjät ovatkin tuhonneet jopa satoja venäläisiä panssariajoneuvoja, uutisoi The Times.

Länsimaiden tuen hiipuessa Ukraina on havainnut, että droonit ovat taistelukentällä kustannustehokas ase. Droonit voivat iskeä jopa 20 kilometrin päähän ja kustantavat vain murto-osan tyypillisestä 155 millimetrin tykistöammuksesta, joka voi maksaa yli 3 000 euroa.

Yksi droonilentäjistä on 35-vuotias Storm, joka työskenteli ennen sotaa muusikkona. Nyt hän tuhoaa drooneillaan venäläisiä panssarivaunuja.

Hiljattain Storm havaitsi droonillaan venäläisen BMP-2 -rynnäkköpanssarivaunun Bahmutin kaupungin raunioiden lähistöllä Itä-Ukrainassa. Samalla hetkellä toinen ukrainalaisdrooni iski vaunuun ja sen katolla matkustaviin sotilaisiin. Stormin täytyi etsiä nopeasti uusi kohde.

Kuin tilauksesta Storm huomasi TOS-1 -raketinheittimen. Ei mennyt kauaa, ennen kuin lähes kuuden miljoonan euron arvoinen asejärjestelmä oli kasa savuavaa romurautaa. Hintaa iskulle ei juuri tullut: Drooni maksoi muutaman satasen, sen kantama ammus saman verran.

– Osuman jälkeen näkyi paljon savua ja tulta. Tiedusteludroonistamme näimme kauniin näkymän, yhden kauneimmista ikinä, Storm naureskelee.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on luvannut, että kuluvana vuonna Ukraina valmistaa miljoona droonia. Tällä hetkellä droonit kuitenkin tulevat suurimmaksi osaksi Kiinasta.

Droonien suuri kysyntä on myös nostanut niiden hintoja rajusti. Drooneja armeijalle hankkivan Serhiy Prytula -hyväntekeväisyyssäätiön drooniprojektikoordinaattori Bohdan Danylivin mukaan droonilentäjät saattavat kuluttaa jopa 25-30 droonia päivässä.

– Ostamme niitä tukkuerinä kiinalaistehtailta, niin paljon kuin mahdollista. Ennen sotaa ne maksoivat enintään tuhat hryvniaa (n. 25 euroa), nyt ne maksavat 20 000 – 30 000 hryvniaa (n. 480 – 720 euroa), Danyliv kertoo.

Ongelmana on, että myös Venäjä on havainnut droonien vahvuudet. Sijaintinsa vuoksi maa pystyy myös ostamaan drooneja Kiinasta helpommin. Tämä onkin pääsyy sille, miksi Ukraina haluaa tulevaisuudessa valmistaa kaikki droonien osat itse.

– Kiinalla on paljon komponentteja joita tarvitsemme, ja ne ovat samoja, joita Venäjä käyttää, tiivistää Ukrainan strategisen teollisuuden varaministeri Anna Gvozdiar.

Droonien vaikutusta etulinjassa ei voi aliarvioida. Danylivin mukaan jotkut lentäjät ovat tuhonneet drooneilla jopa 600 panssarivaunua, Storm taas kertoo droonijoukkueensa tuhonneen 450 erilaista ajoneuvoa.

Droonit ovat myös pakottaneet venäläiset muuttamaan taktiikkaansa. Nykyään venäläisjalkaväen täytyy jalkautua kilometrien päässä etulinjasta sekä ajoneuvojen katoille asennetaan epämääräisiä droonintorjuntakehikoita.

Haasteitakin on. Storm kertoo tietävänsä lukuisista tapauksista, joissa droonilentäjät onnistuivat vahingossa räjäyttämään itsensä omilla drooneillaan. Venäläisten elektroninen sodankäynti vaikeuttaa lentämistä, ja harvoilla käyttökelpoisilla radiotaajuuksilla on usein ruuhkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että useampi droonijoukkue ei pysty operoimaan samaan aikaan.

Uusien droonilentäjien koulutukseen halutaankin nyt panostaa. Kymmenkunta drooniakatemiaa ympäri Ukrainaa kouluttaa noin 80 droonilentäjää kuukaudessa.

Tehtävä on myös vaarallinen, sillä droonijoukkueet ovat usein Venäjän ykköskohteita. Silti halukkaita löytyy.

– Parhaat lentäjät voivat olla yksinkertaisia kavereita pienistä kylistä, ja nyt he ovat kuin terminaattoreita panssareita räjäytellessään. Danyliv kommentoi. – Sota on mielenkiintoista. On paljon kavereita, joita et voisi ikinä kuvitella erikoisjoukkoihin, ja yhtäkkiä heistä tuleekin Ramboja.