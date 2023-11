Ukrainan dronien tuotantokapasiteetti voi ylittää Venäjän kapasiteetin

– Droneja ei ole koskaan liikaa, meidän on lisättävä näiden järjestelmien määrää. Ehkä olemme jopa paremmassa asemassa kuin Venäjä, koska meillä on pääsy länsimaiseen teknologiaan, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat sanoi The New Voice of Ukrainen mukaan.

– Venäläiset saattavat käyttää yhä enemmän droneja tulevissa hyökkäyksissä Ukrainaa vastaan, koska heidän ohjusvarastonsa ovat vähentyneet viime vuodesta, Ihnat jatkoi.

Hänen mukaansa myös Ukrainan ilmapuolustus on parantunut.

– Gepard-ilmatorjuntajärjestelmät ja liikkuvat ilmapuolustuksen ryhmät ovat yhä tehokkaampia Shahed-lennokkien alasampumisessa.

Tämän vuoden keväästä lähtien ukrainalaisten aseita valmistavien yritysten määrä on nelinkertaistunut, strategisen teollisuuden ministeri Oleksandr Kamyshin sanoi aiemmin marraskuussa.

– Shahed 136:lla on (ukrainalainen) vastine. Emme vain koskaan ilmoita, että se on ukrainalainen valmistaja, tuotemerkki, tehdas ja niin edelleen. Tämä on turvallisuuskysymys, Kamyshin sanoi.

Aiemmin Kamyshin raportoi myös, että kuluvan vuoden loppuun mennessä Ukrainan tavoitteena on tuottaa kymmeniä tuhansia droneja kuukaudessa.