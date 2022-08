Ukrainan asevoimilta humoristinen kuva: Näin luot vahvan salasanan

Ukrainan asevoimat on jakanut Twitterissä humoristisen kuvan, kuinka luoda vahvoja salasanoja.

Kuvassa on esimerkki huonosta ja vahvasta salasanasta. Esimerkki huonosta salasanasta on ”Venäjän ilmatorjunta”. Vahvasta salanasta on esimerkkinä ”HIMARS”.

Ukrainan asevoimien tviitin mukaan vahvojen salasanojen luomisen avuksi kannattaa käyttää sääntöjä, jotka auttavat muistamaan sen.

– Yritä käyttää sanoja laulusta tai runosta, merkittävää sitaattia elokuvasta tai puheesta tai sarjaa sinulle merkityksellisiä sanoja.

Asevoimien humoristinen tviitti on saanut osakseen lukuisia huvittuneita reaktioita.

These tips can help you create strong passwords that are easier to remember. Try to use:

•A lyric from a song or poem

•A meaningful quote from a movie or speech

•A series of words that are meaningful to you pic.twitter.com/l8cB87ACEB

— Ukraine Territorial Defence Forces (@TDF_UA) August 30, 2022