Ukrainan asevoimilta harvinainen video: Tältä näyttää lennokin tuhoaminen

Ukrainan ilmavoimien eteläinen komentokeskus on julkaissut harvinaisen videon siitä, kuinka ilmatorjuntapatterin miehistö seuraa ja tunnistaa kohdettaan lähestyvän Venäjän lennokin.

Kyseessä oli tiettävästi Orlan-10-tiedustelulennokki, joka tuhottiin marraskuun 24. päivänä. Video on mahdollisesti kuvattu Hersonin alueella, jossa on käyty viime viikkoina kiivaita taisteluita ukrainalaisjoukkojen edettyä Dnepr-joen itäpuolelle.

Julkaisusta näkyy, kuinka ilmatorjuntaohjus saavuttaa kohteensa muutamassa sekunnissa. Venäläislennokki tuhoutuu räjähtäen.

Venäläislennokkeja pyritään metsästämään myös liikkuvilla ajoneuvopartioilla. Yli sadan raskaalla konekiväärillä varustetun lava-auton on kerrottu päivystävän Kiovan alueella ja maan pohjoisosissa.

Pretty rare to see these videos showing engagements over the front, especially from the south of Ukraine. pic.twitter.com/KyrhWJVrt9

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 30, 2023