Ukrainan asevoimat: Venäjälta kaatunut jo lähes 300000 miestä

Ukrainan asevoimat kertoo Venäjän menettäneen hyökkäyssodan alusta lukien yhteensä 298 420 miestä. Luku sisältää myös tuoreimmat 740 miehen tappiot, jotka Venäjä on kärsinyt viimeisen vuorokauden aikana, kertoo The Kyiv Independent.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on menettänyt 5 167 panssarivaunua, joista viimeisen vuorokauden aikana 22, 9 749 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+23), 9 524 erilaista ajoneuvoa ja säiliöautoa (+11), 7 180 tykistöasetta (+18), 834 raketinheitinjärjestelmää, 558 ilmatorjuntajärjestelmää (+2), 320 lentokonetta, 324 helikopteria, 5 399 lennokkia (+9), 1 541 risteilyohjusta (+3) sekä 20 sota-alusta.

