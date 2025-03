Ukrainan asevoimat ovat yli neljä kertaa Euroopan seuraavaa armeijaa suuremmat

Viime viikkoina on käyty paljon keskustelua siitä, voiko Ukraina selviytyä ilman Yhdysvaltojen antamaa aseapua ja kuinka hyvin eurooppalaiset kumppanit kykenisivät täyttämään USA:n avun tyrehtymisestä syntyvän aukon. Tässä keskustelussa unohdetaan Ukrainan turvallisuus- ja yhteistyökeskus USCC:tä johtavan Serhii Kuzanin mukaan usein Ukrainan oma toimijuus ja kyky puolustaa itseään.

– On totta, että Ukrainan sotatoimet vuodesta 2022 lähtien ovat olleet vahvasti riippuvaisia läntisestä tuesta, mutta Ukrainan asevoimat ovat myös kehittyneet dramaattisesti viimeisten kolmen vuoden aikana ja niistä on tullut Euroopan ylivoimaisesti suurin ja tehokkain taistelujoukko, Kuzan sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Ukrainassa on hänen mukaansa tällä hetkellä noin miljoona asevelvollista puolustamassa maataan Venäjän hyökkäystä vastaan. Tämä tekee Ukrainan asevoimista yli neljä kertaa suuremmat kuin Euroopan seuraavaksi suurin armeija. Ukrainan joukot ovat myös taistelukuntoisia, ja niillä on vertaansa vailla oleva 2000-luvun taistelukentän tuntemus.

– Ratkaisevaa on, että Ukrainan asevoimien tukena on erittäin innovatiivinen ja nopeasti kasvava kotimainen sotateollisuuskompleksi, joka hyödyntää Ukrainan sotaa edeltäneen teknologiasektorin huippuosaamista ja elvyttää pitkään laiminlyötyjä voimavaroja. Kaikissa keskusteluissa Venäjän vastaisen sodan todennäköisestä tulevasta kulusta ja mahdollisten rauhansopimusten ehdoista onkin otettava huomioon, että Ukraina on nykyään merkittävä sotilasmahti, Kuzan toteaa.

Kansainvälinen media on hänen mukaansa luomassa kuvaa Vladimir Putinin armeijan hitaasta mutta varmasta etenemisestä kohti väistämätöntä voittoa. Todellisuus ei kuitenkaan ole yhtä suoraviivainen, sillä useiden asiantuntija-arvioiden mukaan Venäjältä kuluisi nykyisellä tahdilla lähes sata vuotta koko Ukrainan valloittamiseen.

– Kevään 2022 jälkeen Ukrainan asevoimat ovat onnistuneet vapauttamaan noin puolet Venäjän armeijan hallussaan pitämästä alueesta ja voittaneet useita keskeisiä taisteluita Kiovan, Harkovan ja Hersonin alueilla. Venäjä ei ole kyennyt valtaamaan eikä pitämään yhtään Ukrainan alueellista pääkaupunkia ja kamppailee edelleen työntääkseen ukrainalaisjoukot pois Venäjälle kuuluvalta Kurskin alueelta, hän muistuttaa.

Mustallamerellä ukrainalaiset meridroonit ovat mullistaneet merisodankäynnin ja pakottaneet Venäjän vetämään laivastonsa Krimiltä. Syvällä Venäjän sisällä ukrainalaiset pitkän kantaman lennokit iskevät yhä intensiivisimmin ja tuhoisammin hyökkääjän sotilaskohteisiin, logistiikkakeskuksiin ja energiainfrastruktuuriin.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Serhii Kuzan on toiminut muun muassa Ukrainan puolustusministerin sekä kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston pääsihteerin neuvonantajana.

Venäjä maksaa hirvittävää hintaa

Vaikka Ukrainan selviytyminen on ollut pitkälti kansainvälisen aseavun varassa, sen epävarmuus on Kuzanin mukaan kiihdyttänyt maan oman puolustusteollisuuden kehittämistä. Tulokset ovat olleet vaikuttavia. Vuonna 2025 Ukrainan puolustusteollisuuden kokonaiskapasiteetin odotetaan nousevan uuteen huippuunsa yli 32 miljardiin euroon, kun se Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkaessa oli vain noin miljardin euron tasolla. Vaikka kapasiteettia ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti, Ukraina tuottaa jo nyt itse kolmanneksen kaikista maan asevoimien käyttämistä aseista, ampumatarvikkeista ja varusteista. Kriittisillä aloilla, kuten lennokkien tuotannossa, luku on jo lähes sata prosenttia.

Samaan aikaan Ukraina rohkaisee kansainvälisiä kumppaneita investoimaan ukrainalaisiin puolustusalan yrityksiin ja rahoittamaan asetuotantoa Ukrainassa. Useat maat ovat jo lähteneet mukaan yhteishankkeisiin, ja suuntauksen odotetaan kiihtyvän vuoden 2025 aikana, kun Eurooppa kasvattaa merkittävästi puolustusmenojaan.

– Ukrainan nousu lennokkisodankäynnin suurvallaksi johtuu paljolti maan vahvasta teknologisesta traditiosta ja yrittäjähengestä. Vuodesta 2022 lähtien ukrainalaiset lennokkien kehittäjät ovat osoittautuneet erittäin innovatiivisiksi, ja niitä pidetään kansainvälisesti maailman johtavina sotilaallisen lennokkiteknologian kehittäjinä.

– Ulkomaiset mallit ovat nyt kuin Toyotoja, kun taas ukrainalaiset lennokit ovat Mersuja. Meidän droonimme ovat kaukana muiden edellä, eräs ukrainalaiskomentaja sanoi Ukrainska Pravda -lehdelle.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti hiljattain, että Ukraina oli tehnyt ensimmäistä kertaa iskun kotimaassa valmistetulla Long Neptune -risteilyohjuksella, mikä korostaa maan kasvavia mahdollisuuksia iskeä syvälle Venäjän alueelle myös ohjuksin. Ukrainan ohjustuotannon odotetaan laajentuvan lähikuukausina.

Vaikka Ukraina ei voi olettaa pystyvänsä ongelmitta vastaamaan Venäjän ylivoimaan ilman lännen jatkuvaa tukea, Ukrainan kasvava sotilaallinen voima on otettava Kuzanin mukaan huomioon tulevissa neuvotteluissa Venäjän kanssa.

– Kukaan Kiovassa ei pidä synkästä ajatuksesta joutua taistelemaan ilman läntistä apua. Ukraina ei kuitenkaan ole puolustuskyvytön eikä se hyväksy huonoa rauhaa, joka vaarantaisi maan valtiollisen aseman, Kuzan sanoo.

– Venäjä teki vuonna 2022 sen virheen, että se aliarvioi Ukrainan, ja on sittemmin maksanut siitä hirvittävän hinnan. Kolme vuotta myöhemmin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Ukrainan armeija olisi Euroopan vahvin. Tämä sotilaallinen realiteetti auttaa muokkaamaan minkä tahansa tulevan rauhansopimuksen ääriviivoja. Sen pitäisi myös taata Ukrainalle paikka Euroopan turvallisuusjärjestelmän ytimessä maanosan sopeutuessa uusiin geopoliittisiin realiteetteihin, joita leimaavat Yhdysvaltojen eristäytyminen ja Venäjän laajentumishalu, hän painottaa.