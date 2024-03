Ukrainan armeijaan tulossa prikaatinkomentajien vaihdoksia

Ukrainan armeijan ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi korvasi Valerii Zaluzhnyin 8. helmikuuta armeijan johdossa tapahtuneiden laajempien henkilöstömuutosten yhteydessä. Ukraina on viime kuukausina kohdannut kasvavia haasteita taistelukentällä, kun Yhdysvaltain sotilaallista apua ei ole heunyt ja Venäjän on lisännyt painetta rintamalla, uutisoi The Kyiv Independent.

– Jatkan työskentelyä itärintamalla. Kolmessa päivässä kävi täysin selväksi, miksi … jotkut prikaatit onnistuvat estämään vihollisen hyökkäyksiä ja säilyttämään asemansa, kun taas toiset eivät, Syrskyi sanoi.

– Se riippuu ennen kaikkea prikaatin komentajasta, hänen koulutuksestaan, kokemuksestaan ja kyvystään tehdä riittäviä ja tasapainoisia päätöksiä, hän jatkoi.

Syrskyi sanoi lähettäneensä asiantuntijoita ongelmissa oleviin prikaateihin auttamaan ja tarjoamaan asiantuntemustaan.

– Joissakin tapauksissa, kun komentaja ei hallitse tilannetta ja heidän toimintansa ja käskynsä uhkaavat suoraan heidän alaistensa henkeä ja terveyttä, olen pakotettu tekemään henkilöstöpäätöksiä, hän komentaja kommentoi mainitsematta yksittäisiä yksiköitä tai upseereita.

Syrskyi korosti useiden yksiköiden, esimerkiksi 54. mekanisoidun prikaatin taistelukykyä, joka tuhosi venäläisten panssaroitujen ajoneuvojen kolonnia tykistötulella ja miinoilla.

Ylipäällikkö kehui myös 25. maahanlaskuprikaatia ja 47. mekanisoitua prikaatia niiden kyvykkyydestä Orlivkan ja Berdychin taistelussa sekä 79. maahanlaskuprikaatia, joka torjui Venäjän hyökkäykset Novomykhailivka-sektorilla Donetskin alueella.

Syrskyi sanoi, että nimeämätön prikaati, joka oli viettänyt kaksi vuotta yhtäjaksoisia taisteluita, siirrettiin taakse taistelukyvyn palauttamiseksi. Ukrainska Pravdan mukaan hän viittasi todennäköisesti 110. mekanisoituun prikaatiin, joka taisteli Avdijivkassa.

Pian nimityksensä jälkeen Syrskyi nimesi sotatarvikkeiden ”nopeimman ja järkevimmän jakelun” yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteistaan.

Viikkoa myöhemmin Syrskyi veti ukrainalaiset joukot pois Avdijivkasta, Donetskin alueen keskeisestä etulinjan kaupungista, joka oli kuukausia vihollisen intensiivisten hyökkäysten kohteena. Tarkoitus oli välttääkseen piiritetyksi joutuminen ja säästää miestappioita.