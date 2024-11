”Ukrainan antautuminen on ainoa asia, josta Vladimir Putin haluaa neuvotella”

– Hänelle (Vladimir Putinille) on hyödyllistä istua (neuvottelupöydässä), mutta hänelle ei hyödytä neuvotella. Hänelle on hyödyllistä sopia joistakin antautumisehdoista meidän puoleltamme, mutta kukaan ei salli hänen tehdä niin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrinformin mukaan.

Hän korosti, että Putin ei tavoittele rauhaa ollenkaan, mutta tämä ei tarkoita, etteikö hän haluaisi istua muiden johtajien kanssa neuvottelupöydän ääressä.

– Miksi? Koska hänelle on kyse sodan alusta lähtien rakennetun poliittisen eristäytymisen tuhoamisesta. Ja hänelle on hyödyllistä istua alas puhumaan, mutta ei päästä sopimukseen, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi kommentoi perjantain iltapuheessaan myös Saksan liittokansleri Olaf Scholzin puhelua Putinin kanssa

– Kansleri Scholz kertoi minulle, että hän aikoo soittaa Putinille. Olafin kutsu on mielestäni Pandoran lipas. Nyt voi tulla muita keskusteluja, muita puheluita. Vain paljon sanoja. Ja tämä on juuri sitä, mitä Putin on halunnut pitkään: hänen on ratkaisevan tärkeää heikentää eristyneisyyttään, Venäjän eristäytymistä. Ja käydä neuvotteluja, jotka eivät johda mihinkään. Kuten hän on tehnyt vuosikymmeniä.

– Tämän ansiosta Venäjä ei voinut muuttaa mitään politiikkaansa, tehdä mitään olennaista, ja lopulta se johti tähän sotaan. Ymmärrämme kaikki nämä haasteet nyt. Tiedämme kuinka toimia. Ja haluamme varoittaa kaikkia: Minsk-3:ta ei tule. Tarvitsemme todellista rauhaa, presidentti sanoi.