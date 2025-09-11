Ukrainalta löytyy pirullinen uutuus: 3D-tulostettu miina eli ”pipari”

Ukrainassa käytetään 3D-tulostuksella valmistettuja miinoja. Lähteestä riippuen mäyräksi tai pipariksi kutsutussa miinassa on noin 30 grammaa muoviräjähdettä kahdesta 3D-tulostetusta muoviosasta koostuvan kapselin sisällä. Toisen osan keskellä on yksinkertainen ristipääruuvi. Ruuvi toimii myös miinan laukaisimisessa: kun kämmenen kokoisen muovipaketin päälle astuu, muovi murtuu ja ruuvi osuu räjähteeseen upotettuun laukaisimeen ja laukaisee miinan.

Näitä ”pipareita” väitetään useiden venäläisten sosiaalisen median lähteiden mukaan löytyneen Kurskista ja Belgorodista, mutta väitettä on mahdoton vahvistaa luotettavista lähteistä. Miinat kylvetään ilmeisesti muoviputkista, joka roikkuu kuljetusdronesta. Pienikokoisten tummien pallukoiden havaitseminen maastosta on erittäin vaikeaa.

3D-tulostus on pirullinen keksintö. Se on halpaa kuin saippua ja mahdollistaa laajan tarviketuotannon. Sen käyttö onkin omanlaisensa mullistus modernissa sodankäynnissä, jonka ansiosta Ukraina voi tuottaa ammuksia nopeasti ja mittakaavassa hyvin pienilläkin resursseilla. Ruohonjuuritason hankkeet kuten vapaaehtoisvoimin myös Suomessa toimiva Druk Army koordinoivat 3D-tulostamista ja toimittavat asevoimille dronejen osia, miinojen kuoria ja muita varusteita. Pelkästään Druk Army on sivujensa mukaan toimittanut rintamalle hyökkäyssodan alusta alkaen yli 432 000 kiloa tarvikkeita.