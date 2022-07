Ukrainalle voidaan pian lähettää lisää Mig-29-hävittäjiä

Tšekin pääministeri Petr Fiala ilmoitti maan ilmavoimien hoitavan jatkossa ilmapartiointia Slovakian ilmatilassa.

Kahden Nato-naapurimaan yhteistyö voi Drive-sivuston mukaan mahdollistaa MiG-29-hävittäjien lähettämisen Ukrainaan, jota on valmisteltu sodan alkuvaiheesta lähtien. Ukraina on pyytänyt toistuvasti apua maan ilmatilan suojaamisessa venäläiskoneilta.

Syyskuusta lähtien partiointia Slovakiassa tehdään Tšekin JAS-39C Gripen -hävittäjillä. Slovakian pääministeri Eduard Heger korosti keskusteluohjelmassa, että vuoden kestävän sopimuksen yksityiskohdista neuvotellaan edelleen.

Alustavan sovun arvioidaan silti nopeuttavan amerikkalaisten F-16-hävittäjien toimittamista Slovakiaan, jolloin maan ilmavoimat voisi luopua jäljellä olevista MiG-29-koneistaan.

Slovakia on pyrkinyt jo pitkään eroon kylmän sodan aikaisesta kalustostaan. MiG-29-hävittäjät otettiin maan ilmavoimien käyttöön vuonna 1982. Niitä on vielä käytössä yksitoista kappaletta, joista osa on yksipaikkaisia MiG-29AS-koneita ja osa kaksipaikkaisia MiG-29UB-malleja.

Slovakian F-16-tilaus oli määrä saada valmiiksi jo tänä vuonna, mutta hanke lykkääntyi vuoteen 2024.

– Tuemme Slovakiaa, kunnes he saavat uudet koneet. En näe tässä ongelmaa, ja hallitus tulee varmasti hyväksymään asian, Tšekin pääministeri Petr Fiala sanoi.