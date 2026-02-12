Ukrainalle jättipotti – Venäjän tärkeässä ammusvarastossa useita räjähdyksiä

Ukrainan kerrotaan tehneen harvinaislaatuisen iskun erääseen Venäjän asevoimien suurimmista ammusvarastoista.
Volgogradin Kotlubanissa sijaitsevalta ampumatarvikkeista vastaavan GRAU:n 117. ammusvarastolta on raportoitu useita suuria räjähdyksiä. Paikalta väitetysti kuvatut videot (alla) ovat levinneet torstaina iltapäivällä sosiaalisessa mediassa. Räjähdysten väitettiin jatkuneen vielä ainakin puolilta päivin Suomen aikaa. Tämä viittaisi tuhoutuvista ampumatarvikkeista kieliviin jälkiräjähdyksiin.
Paikalliset viranomaiset ovat mediatietojen mukaan evakuoineet lähialueen asukkaita tilanteen takia.
Ukrainan on kerrottu käyttäneen hyökkäyksessä pitkän kantaman Flamingo-risteilyohjuksia. Venäjän ilmapuolustuksella on ollut viime aikoina ilmeisiä vaikeuksia estää verrattain yksinkertaisten ja helposti torjuttavien ohjusten käyttöön syväiskuihin maan rajojen sisälle.
