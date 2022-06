Ukrainalle ja Moldovalle toivotaan välittömästi EU-ehdokasmaan asema

Europarlamentaarikot eli mepit toivovat Ukrainalle ja Moldovalle viipymättä EU-ehdokasmaan asemaa, EU-parlamentti tiedottaa.

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina äänin 529 puolesta, 45 vastaan ja 14 tyhjää päätöslauselman, jossa pyydetään EU-maiden johtajia antamaan Ukrainalle ja Moldovalle viipymättä EU-ehdokasmaiden asemat.

Myös Georgialle tulee meppien mukaan antaa sama asema, kun maan hallitus on toteuttanut EU-komission linjaamia tärkeitä uudistuksia.

Mepit toteavat, että kandidaatin aseman antaminen osoittaisi johtajuutta, päättäväisyyttä ja visiota nyt, kun Venäjä käy brutaalia hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Toisaalta EU-jäsenyyteen ei ole oikopolkua eikä pikamenettelyä, vaan liittyminen perustuu tietyn prosessin seuraamiseen ja hakijan saavutuksiin, eli jäsenyysehtojen täyttämiseen ja uudistuksiin.

Mepit kehottavat Ukrainan, Moldovan ja Georgian hallituksia osoittamaan poliittisen tahtonsa toteuttaa kansojensa toiveet EU:hun liittymisestä ja vauhdittamaan merkittävästi uudistuksia, jotta EU:n jäsenyyskriteerit voidaan täyttää mahdollisimman pian.

Ukrainalaiset, moldovalaiset ja georgialaiset ovat meppien mukaan ”jatkuvasti tukeneet maidensa Eurooppa-myönteistä suuntautumista” ja ansaitsevat elää vapaissa ja demokraattisissa maissa, jotka ovat ”ylpeitä ja sitoutuneita eurooppalaisen perheen jäseniä”. Siksi Eurooppa-neuvoston tulee ottaa ensimmäinen askel kohti näiden maiden kansojen tahdon toteuttamista, he lisäävät.

Tekstin mukaan laajentumiselle ei ole vaihtoehtoa, vaan se on enemmän kuin koskaan ”geostrateginen investointi vakaaseen, vahvaan ja yhtenäiseen EU:hun”. EU:n jäseniksi pyrkivien maiden liittyminen unioniin täysjäseninä on unionin omien poliittisten, taloudellisten ja turvallisuusetujen mukaista, toteavat mepit. Siksi laajentumisprosessiin on saatava uutta vauhtia, ja erityisesti Länsi-Balkanin maiden pysähtynyttä liittymisprosessia on edistettävä.