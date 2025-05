Ukrainalla voi olla edessään Georgian kohtalo

Amerikkalainen investointipankki JPMorganChase on luonut oman geopoliittisen tutkimuskeskuksensa, joka on suunniteltu auttamaan suurpankin asiakkaita arvioimaan investointiensa riskejä. Keskuksen ensimmäinen raportti ”The Russia–Ukraina Endgame and the Future of Europe” on omistettu näkymille Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan loppumisesta.

Raportin kirjoittaneiden analyytikoiden mukaan sota on edennyt shakkiterminä tunnettuun ”loppupeliin” ja tulitauko syntyy ennen toisen vuosineljänneksen loppua eli kesäkuun loppuun mennessä. Raportti sisältää neljä mahdollista skenaariota siitä, mitä sodan jälkeen tapahtuu, sekä arvion niiden todennäköisyyksistä. Jokaisella skenaariolla on historiallinen esikuva.

Tutkimuskeskus uskoo, että päätekijä skenaarioiden toteutumistodennäköisyydessä on Yhdysvaltojen ja Euroopan valmius Ukrainalle annettavien turvatakuiden laajuuteen. Yksikään skenaario ei oleta Ukrainan alueen palauttamista vuoden 1991 rajoihin eikä Ukrainan Nato-jäsenyyttä.

Vähiten todennäköisimmiksi (15 prosentin todennäköisyys) skenaarioiksi analyytikot näkevät sekä parhaan että huonoimman lopputuloksen. Ne ovat ”Etelä-Korea” ja ”Valko-Venäjä”. Etelä-Korea-skenaario olettaa, että eurooppalaiset joukot sijoitetaan Ukrainaan tuettuina Yhdysvaltojen tiedustelulla sekä lupauksella Yhdysvaltojen avusta, mikäli taistelut alkavat uudelleen. Siinä tapauksessa Ukraina olisi kohtalaisen turvassa ja sinne tehtyjen investointien riski olisi suhteellisen matala.

Valko-Venäjä-skenaariossa oletetaan, että Yhdysvallat ja Eurooppa eivät kumpikaan pysty tai halua taata Ukrainan turvallisuutta. Tämä antaa Venäjälle mahdollisuuden saavuttaa täydet tavoitteensa ja muuttaa Ukrainan käytännössä vasallivaltioksi.

”Israel”-skenaarion todennäköisyys on 20 prosenttia. Se olettaa, että Ukraina saa lännen turvatakuut mutta ilman läntisiä joukkoja sen alueella. Se jättää Ukrainan sotilaalliseksi valtioksi, joka on jatkuvasti valmis uuteen sotaan.

Tutkimuskeskuksen neljäs skenaario on ”Georgia”, jonka todennäköisyydeksi analyytikot arvioivat 50 prosenttia. Sen mukaan Ukraina ei saa sodan jälkeen luotettavia turvatakuita, mikä tekee maan tilanteesta epävakaan, ja ajan mittaan – muutaman vallanvaihdoksen jälkeen – Ukraina päätyy Venäjän vaikutuspiiriin.