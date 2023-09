Ukrainalla on jo tulenhallinta Bahmut-Horlivka-moottoritien yli

Heillä on jo tulenhallinta Bakhmut-Horlivka-moottoritien yli, mikä vaikeuttaa suuresti Venäjän armeijan logistiikkaa, kertoo Ukrinform.

– Itäisten joukkojen alueella jatkuu intensiivinen taistelu. Voin sanoa, että taistelu on dynaamista, mutta operaatiotyypit ovat erilaisia. Kun puolustamme itseämme ja yritämme hillitä vihollisen hyökkäystä Kupjansk-Lymanin suunnassa, meillä on menestystä ja jatkamme heidän työntämistä takaisin Bahmutin suuntaan, Ukrainan asevoimien itäisen ryhmän lehdistöpalvelun päällikkö Illia Yevlash sanoo.

Hän kertoi, että vihollinen oli iskenyt Ukrainan asemiin 1 100 kertaa viimeisen päivän aikana. Erityisesti Bahmutin suunnassa kirjattiin 576 tykistöiskua.

– Jatkamme hyökkäystä Bahmutin etelälaidalla. Meillä on menestystä lähellä Andriyivkaa, Odradivkaa ja Kurdiumivkaa, Yevlash totesi.

Hänen mukaansa suurin vihollisjoukkojen keskittyminen on tällä hetkellä Lyman-Kupjanskin suunnassa – yli 110 000 miestä. Lisäksi vihollinen pitää siellä paljon panssaroituja ajoneuvoja, tykistöjärjestelmiä ja rakettijärjestelmiä.

– Vihollinen jatkaa asevoimien pommituksia Viimeisen vuorokauden aikana vihollinen käynnisti 552 tykistöiskua tähän suuntaan ja käytti ilmavoimia 17 kertaa, Yevlash kertoo.

Hän korosti, että vihollinen keskittyy Kreminnan alueelle, joissa se iski 190 kertaa.

– Venäläiset käyttivät myös tykistöä yli 150 kertaa Siverskin lähellä, Bilohorivkan ja Rozdolivkan alueella.

Yevlashin mukaan vihollinen ei luovu tavoitteestaan valloittaa Luhanskin ja Donetskin alueet kokonaan.

– Vihollinen yrittää intensiivisesti saada takaisin menetetyt asemat vapautetuissa Andriyivkassa ja Klishchiyivkassa, koska ne ovat taktisesti erittäin tärkeitä. Klishchiyivkasta on Bahmutiin seisemän kilometriä. Tämän kyljen paljastaminen antaa meille mahdollisuuden iskeä enemmän miehistökeskittymiin, vihollisen komentopisteisiin ja varusteisiin.

– Pääsy Andriyivkaan ja Klishchiyivkaan antaa meille mahdollisuuden päästä lähemmäksi jo tulemme alla olevaa Bahmut-Horlivka moottoritietä. Siksi vihollisen logistiikka tähän suuntaan on jo vaikeutunut ja tulee monimutkaistumaan entisestään, Yevlash sanoi.

Hän korosti, että Ukrainan asevoimat jatkoivat etenemistä paljon pienemmillä voimilla kuin vihollinen.

– Vaikka vihollisella on ilmaherruus, he kärsivät 7-8 kertaa enemmän tappioita puolustaessaan kuin me hyökkäyksen aikana, tiedottaja sanoi.