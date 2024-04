Ukrainalla ei voimia vastahyökkäykseen – Nämä ovat Volodymyr Zelenskyin vaihtoehdot

Venäjän kiihdyttäessään ilmaiskuja ja edetessä rintamalla, ei sen aloittamalla hyökkäyssodalla Ukrainassa ole selvää loppua näkyvissä, ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vaihtoehdot käymässä vähiin. Yhä useampi ukrainalainen suhtautuukin sotaan yhä pessimistisemmin, raportoi Washington Post.

Ukrainan presidentti sanonut, että Ukraina tavoittelee Venäjän anastamia alueita takaisin. Maan tavoitteena on palauttaa kansainvälisesti tunnustetut rajat, jotka Ukrainalla oli maan itsenäistyessä Neuvostoliitosta vuonna 1991.

Mutta rintamalinjojen liikuttua hyvin vähän viime vuonna, Venäjän Itä- ja Etelä-Ukrainassa miehittämien alueiden takaisin valtaaminen näyttää päivä päivältä epätodennäköisemmältä.

Neuvottelut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa sodan lopettamiseksi näyttävät yhtä epätodenäköisiltä. Zelenskyi on kieltäytynyt toistuvasti neuvotteluista niin kauan kun Venäjällä on joukkoja Ukrainassa. Valtaosa Ukrainan väestöstä suhtautuu erittäin kielteisesti alueluovutuksiin.

Vladimir Putin ei ole myöskään osoittanut olevansa valmis todellisiin neuvotteluihin. Venäjä on viestinyt, että se on valmis hyväksymään vain tulitauon tai rauhan sen sanelemilla ehdoilla.

Samanaikaisesti kuitenkin taistelujen muuttuttua veriseksi asemasodaksi rintamatilanne on vaikea, ja ukrainalaiset kärsivät jatkuvasti tappioita.

Ukrainalaiset eivät kuitenkaan pidä tulitaukoa varteenotettavana vaihtoehtona, koska se sallisi Venäjälle mahdollisuuden täydentää joukkojaan.

Ainoastaan aseapu voisi muuttaa tilannetta merkittävästi. Yhdysvaltojen apupaketti on ollut jumissa kuukausia maan edustajanhuoneessa, sitoen Ukrainan merkittävimmän tukijan kädet.

Aseavun tulevaisuus ei myöskään ole taattu. Edustajanhuoneen puhemiehen Mike Johnsonin annettua viime viikolla signaalin, että republikaanipuolue olisi valmis tuomaan apupaketin edustajanhuoneen käsittelyyn, jos demokraatit suostuvat muuntamaan suoran avun lainaksi. Näin Johnson viesti muuttuneesta asenteesta Ukrainan tukemista kohtaan.

Samanaikaisesti Nato-maat ovat edelleen varovaisia oman tukensa suhteen.

Ongelmia on kuitenkin myös kotirintamalla. Vaikka Zelenskyin tuki on edelleen korkeaa, on kaksi vuotta sodan alun on myös ukrainalaisten keskinäinen yhtenäisyys rakoilemassa, kuten alkuvuoden julkinen kiista presidentti Zelenskin ja puolustusvoimien komentaja Zalužnyin välillä todisti. Kiista johti Zalužnyin erottamiseen.

Zelenskyi on myös toistanut useita kertoja lupauksen ”paluusta vuoden 1991 rajoille”, Krim mukaanlukien, joka valtauksen kymmenvuotispäivää Venäjä juhli helmikuussa. Tämä tavoite on näyttämässä nyt yhä epätodenäköiseltä.

Washington Postin haastattelemien viranomaislähteiden mukaan kuitenkin kaikesta huolimatta ukrainalaiset ovat valmistautuneet henkisesti pitkään sotaan, ja varautuvat jo sotavuoteen 2025. Osa ukrainalaisista onkin taistellut vuodesta 2014, jolloin konflikti Itä-Ukrainassa syttyi Zaporižžjan ja Donetskin alueilla. Hinta tulee kuitenkin olemaan kova ilman lännen tukea.

– Ukrainalla ei ole voimavaroja uuteen vastahyökkäykseen. Meillä on kaksi skenaariota: Yhdessä Ukraina saa tarvittavan tuen ylläpitääkseen puolustuslinjojaan. Toisessa se ei saa tarpeeksi tukea, mutta Ukraina puolustaa itseään silti, epätoivoisesti ja vähemmällä miesvoimalla.

Jos Kiova ei saa tarpeeksi tukea tänä vuonna, haastateltu asiantuntija piti todenäköisenä, että Ukraina kärsii merkittäviä tappioita ja menettää alueita.

– Jos länsi haluaa rauhaa, sen ei tule vastata pelkästään Ukrainan nykysiin tarpeisiin, vaan myös antaa Ukrainalle sen, mitä se tarvitsee vastahyökkäystä varten vuonna 2025.

Ukrainalla on kuitenkin myös itsellä petrattavaa. Kahden sotavuoden aikana Zelenskyi on vältellyt täyttä liikekannallepanoa johtuen aiheen poliittisesta arkaluontoisuudesta. Tämä on johtanut miehistövajaukseen rintamalla.

– Se on tehtävä, ennemmin tai myöhemmin. Kukaan ei vain halua vastuuta päätöksestä.

Yksi asia on kuitenkin varma: Ukraina on edelleen valmis taistelemaan, vaikka kukaan ei tiedä, miltä voitto tulisi näyttämään.

– Kaikki haluavat nopeita ratkaisuja, mutta ihmiset ovat ymmärtäneet, että tässä asiassa niitä ei ole olemassa. Kukaan ei ole valmis luovuttamaan alueita.