Ukrainalaisten usko voittoon on vahva

Tuoreen tutkimuksen mukaan ukrainalaisten vahva enemmistö uskoo, että heidän maansa voittaa Venäjän ja suhtautuvat tulevaisuuteen ennemmin optimistisesti kuin pessimistisesti, kertoo Euromaidanpress.

Kansainvälisen republikaanisen instituutin (IRI) Insights in Survey Research keskuksen tekemä kysely mukaan ukrainalaisten näkemykset ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan sodan aikana. He pysyvät enimmäkseen luottavaisina maansa voittoon ja valitsevat liiton mieluummin lännen kanssa Venäjän ja Valko-Venäjän sijaan, vaikka Naton ja EU:n hyväksyntä on hieman laskenut edellisen vaalikauden jälkeen.

IRI:n kyselyn mukaan 88 prosenttia vastaajista uskoo Ukrainan voittavan sodan Venäjän kanssa, ja 80 prosenttia sanoi, että heidän maansa tulevaisuus näyttää ”melko lupaavalta”.

Nämä prosenttiosuudet kuitenkin putosivat vastaavasta huhtikuussa 2022 tehdystä tutkimuksesta, jolloin 97 prosenttia uskoi voittoon ja 95 prosenttia ukrainalaisista piti Ukrainan tulevaisuutta melko lupaavana.

– Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin Ukrainan kansan horjumattoman uskon lopulliseen voittoon Venäjästä yli kaksi vuotta kestäneen täysimittaisen sodan jälkeen, IRI:n Euraasian johtaja sanoo Stephen Nix.

Ukrainalaisista 37 prosenttia uskoo, että sota päättyy 1-2 vuodessa, ja 26 prosenttia uskoo sen päättyvän alle vuodessa.

Kun kysyttiin, kuinka pitkälle tulevaisuuteen he voivat suunnitella elämäänsä, kaksi suurinta prosenttiosuutta vastauksissa jakautuivat alle kuukauden (24 %) ja yli vuoden suunnittelun (23 %) kesken. Vastaajista 15 prosenttia ei osaa suunnitella tulevaisuutta lainkaan.

Ukrainalaisista 45 prosenttia uskoo, että maa säilyttää kaikki alueet vuonna 1991 määriteltyjen kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa sisällä.

Kysely tehtiin 17.-21.2.2024 tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla (CATI) satunnaisotannalla. Otos oli 2 000 vähintään 18-vuotiasta ukrainalaista, lukuun ottamatta niitä, jotka asuvat Krimin ja Donbasin miehitetyillä alueilla, ja jotka eivät tällä hetkellä ole Ukrainassa. Tutkimusta rahoitti Yhdysvaltain kansainvälinen kehitysjärjestö USAID.