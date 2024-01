Ukrainalaissotilaiden huoli kasvaa – ”Vihollinen kerää joukkojaan”

Venäjän ylivoima sotilaissa ja etenkin lennokeissa, tykistön määrässä ja ammuksista herättää huolta Ukrainan sotilasjohdossa, kertoo CNN.

Ukraina on talven edetessä joutunut puolustautumaan yhä voimakkaampia hyökkäyksiä vastaan. Venäjän ylivoima on edelleen suuri, vaikka länsimaiden tuki ja Ukrainan onnistumiset ovat hieman tasoittaneet tilannetta maiden välillä.

Hyökkääjän paine ei kuitenkaan ole ukrainalaissotilaiden mukaan hellittämässä. Puolustaja on kohdannut Krokhmalnen alueella 13 laajamittaista hyökkäystä lyhyen ajan sisällä.

– Vihollinen keskittyy suuriin tykistöiskuihin yrittäessään edetä, Ukrainan maavoimien tiedottaja kertoi viitaten taistelujen tilanteeseen Krokhmalnen lähellä.

– Vihollinen kerää joukkoja… he hyökkäävät joka päivä, hän sanoo.

Vaikka rintamalinjat ovat säilyneet Ukrainan tavoitteisiin nähden heikoksi jääneen kesähyökkäyksen jälkeen pääosin ennallaan, on puolustajan mukaan Venäjän iskukyky vahvistunut viime kuukausina.

Erityisesti lennokkien käytössä Venäjä on Ukrainan maavoimien tiedottajan mukaan kehittynyt merkittävästi. Hänen mukaansa Venäjällä on huomattava ylivoima lennokeissa. Erityisesti pimeänäkölaitteilla varustettuja lennokka Venäjällä on Ukrainaa enemmän.