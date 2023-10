Ukrainalaisjoukot raportoivat merkittävästä etenemisestä Dneprjoen itärannalla

Ukrainan taistelijoiden kerrotaan edenneen ”merkittävästi”, ukrainaislähteet kertoivat BBC:lle.

Ukrainan joukkojen kerrotaan ylittäneen Dnipr-joen itäisen rannan ja onnistuneen säilyttämään asemansa Khersonin alueella Venäjän miehittämällä alueella.

BBC:n mukaan eteneminen voisi auttaa Ukrainaa katkaisemaan maakäytävän Krimin niemimaalle.

Institute for the Study of War (ISW) sekä venäläiset sotabloggaajat ovat raportoineet Ukrainan joukkojen laajoista maahyökkäyksistä itäisellä Dniprojoen rannalla.

BBC:n saamien tietojen mukaan ukrainalaisjoukot käyvät kovia taisteluja Krynkyn kylän hallinnasta. Mikäli joukot onnistuvat kylän valtaamisessa, se voi auttaa Ukrainaa katkaisemaan Venäjän puolustuslinjan kahtia ja tukkimaan venäläisjoukkojen huoltoreittejä.

Ukrainan vastahyökkäys käynnistyi kesäkuussa ja on edennyt hitaasti. Ukrainalaislähteiden mukaan etenemistä hidastavat voimakkaasti miinatut venäläiset puolustuslinjat sekä päivittäiset ilmahyökkäykset logistiikkareiteillä, ilman omaa ilmatukea.

Venäjän joukot, jotka olivat aiemmin puolustusasemissa, ovat nyt hyökkäyksessä. Sateinen sää hankaloittaa molempien osapuolten toimintaa, ja talven lähestyessä haasteet kasvavat.

Ukrainan joukkojen saavuttama edistys on tärkeä käännekohta, mutta se tuo mukanaan haasteita ja kovia taisteluita, erityisesti talven saapuessa.