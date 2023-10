Ukrainalaiset yllättivät: Joukot ylittivät Dneprin ja valtasivat Venäjän asemia

Ukrainan joukkojen kerrotaan yllättäneen venäläiset useissa taisteluasemissa Dnepr-joen lähistöllä tiistaina ja keskiviikkona. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.

ISW:n haltuunsa saama geopaikannettu kuvamateriaali osoittaa, että Ukrainan joukot ovat edenneet useissa kylissä Dnepr-joen lähistöllä. Myös useampi venäläinen sotablogi on väittänyt, että Ukrainan joukot ovat saaneet haltuunsa lukuisia Venäjän asemia.

Samassa venäläisessä sotablogissa väitettiin myöhemmin, että Venäjän joukot ovat torjuneet Ukrainan etenemisen ja vallanneet asemansa takaisin. Tietoja ei ole voitu varmentaa riippumattomista lähteistä.

ISW:n mukaan Ukrainan eteneminen Dnepr-joen yli on herättänyt huolta Venäjällä laajemminkin. Hyökkääjän huoli kyvystä torjua Ukrainan mahdollinen hyökkäysoperaatio Dnepr-joen yli voi ajatushautomon mukaan liittyä osittain Venäjän joukkojen ryhmittymiseen joen vasemmalle rannalle.

Asiaan vaikuttaa myös se, että Venäjä on siirtänyt etenevissä määrin joukkoja esimerkiksi Zaporizzjan alueelle ja itärintamalle. Tiedustelulähteiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että Venäjä olisi siirtämässä uusia joukkoja Dnepr-joen lähistölle.