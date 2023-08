Ukrainalaiset pudottavat hyökkääjän asemiin laukausten ääniä toistavia laitteita

Ukrainalaiset joukot pudottavat laukaisten ääniä toistavia laitteita Venäjän hyökkääjien asemiin rintamalla.

Laukausäänistä hämääntyneet venäläiset kuvittelevat, että heidät on piiritetty.

Sosiaalisessa mediassa leviävien julkaisujen mukaan venäläisten hämäys ei rajoitu pelkästään laukaisuääniä jäljitteleviin laitteisiin. Venäläisten asemien lähistölle on pudotettu lasten leluina käytettyjä laitteita, jotka tallentavat kuulemaansa ääntä ja toistavat sitä.

Tämän seurauksena asemissa hädissään olevat venäläiset ovat ennen pitkää äänisekamelskan keskellä, joka koostuu laukaisuäänistä sekä hätääntyneiden venäläissotilaiden huudoista ja metsässä juoksemisesta seuraavista oksanrasahduksista.

Asiasta kirjoitetaan sekä Telegramin että sosiaalisen median alusta X:n julkaisuissa. X:ssä venäläisten sotilaiden hämääminen on saanut aikaan huvittuneita reaktioita.

Kun venäläiset sotilaat ovat keskellä toisiaan jäljittelevää äänten sekamelskaa, heidän on entistä vaikeampaa havaita mahdollisesti lähestyviä Ukrainan joukkoja. Meteli osaltaan aiheuttaa sen, että Ukrainan on helpompi pystyä jäljittämään hyökkääjien aseman sijainti.

Russians have a new fear unlocked: as Dva Mayora reports, Ukrainians started dropping contraptions that imitate the sound of gunfire on Russian positions during combat, making them think they’re encircled 🤣 But even more so, Russians found children’s toys that ”echo and repeat”… pic.twitter.com/GKKGG7dZO8

— Dmitri (@wartranslated) August 4, 2023