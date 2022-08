“Ukrainalaiset ovat 2000-luvun sodan mestareita”

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi, että ukrainalaiset ovat osoittautuneet modernin sodankäynnin mestareiksi.

Ryan kuvailee Ukrainan käyttämää strategiaa korroosioksi (englanniksi corrosion).

– Kuluttamalla Venäjän armeijaa fyysisesti, moraalisesti ja älyllisesti ukrainalaiset ovat kehittäneet sotataitoa. Tältä näyttää 2000-luvun sota. Ja ukrainalaiset ovat osoittautuneet sen mestareiksi, Ryan kirjoittaa Twitterissä.

Kenraalin mukaan Ukraina on käynyt tehokasta sotaa, jossa se on onnistunut iskemään Venäjän armeijan heikkoihin kohtiin, kuten huoltoon, logistiikkaan ja komentajiin.

– Kiovassa ja Harkovassa ukrainalaiset pystyivät taistelemaan venäläisiä vastaan pysähdyksissä, koska he onnistuivat tunkeutumaan Venäjän armeijan selustaan ja tuhoamaan osia sen logistisesta tuesta.

Mick Ryanin mukaan Venäjän joukkojen moraali on heikentynyt tappioiden lisääntyessä.

– Moraalin heikentyminen on johtanut taistelukentän kurinalaisuuden heikkenemiseen, venäläisten karkaamiseen, taistelukentällä kieltäytymiseen sekä – kamalaa – toistuviin sotarikoksiin, Ryan toteaa.

Sama taktiikka ei kuitenkaan aluksi toiminut Itä-Ukrainassa, jonne Venäjä oli keskittänyt suuren osan kapasiteetistaan. Siksi hyökkääjä on onnistunut kenraalin mukaan saavuttamaan voittoja Donbassin alueella.

– Tämä on sotatapa, jonka venäläiset omaksuvat ja jota ukrainalaiset olisivat halunneet välttää. Se [Donbass] oli murskaava ja tuhoisa taistelu, jossa venäläiset kuluttivat monia ihmishenkiä molemmilla puolilla pienten taktisten voittojen vuoksi.

Kenraalin mukaan länsimaiden aseapu ja erityisesti tehokkaat HIMARS-raketinheittimet ovat muuttaneet sodan dynamiikkaa. Niiden avulla ukrainalaiset ovat iskeneet Venäjän tykistöä vastaan tuhoamalla muun muassa ammusvarastoja.

Ukrainan käyttämä strategia on kenraalin mukaan pakottanut Venäjän ottamaan isompia taktisia riskejä sekä muuttamaan sodan poliittisia tavoitteita.

– Vaikka poliittiset tavoitteet muokkaavat sitä, miten sotaa käydään ja mitä taisteluita käydään, myös taistelut muokkaavat poliittisia tavoitteita. Tämä [korroosio] on ollut Ukrainan sotilaallinen strategia, jota on toteutettu rohkeasti ja kurinalaisesti.

Back in May, I examined Ukraine’s military strategy in a thread that I informally called ‘The Ukrainians are Masters of 21st Century War”. Today, an update on the Ukrainian approach – the "strategy of corrosion". 1/25 🧵 pic.twitter.com/9SikgaFjTz

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) August 1, 2022