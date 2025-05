Ukrainaan saapuu nuoria videopelaajia sotimaan

Ulkomaalaisista, kokeneista videopelaajista on tullut Ukrainan ”salainen ase” sodassa Venäjää vastaan, kirjoittaa The Independent viitaten Ukrainan puolustusvoimien henkilöstöltä saatuihin tietoihin. Viime kuukausina Ukrainan puolustusvoimiin on liittynyt vapaaehtoisia Australiasta, Britanniasta, Kanadasta, Ranskasta ja Yhdysvalloista. Heidän pelaamiskokemuksensa ansiosta heistä voi tulla ensiluokkaisia droonioperaattoreita vain kolmen viikon koulutuksella.

Median lähteet huomauttavat, että monilla ulkomaisilla vapaaehtoisilla on juuret Ukrainassa ja että he tulevat auttamaan, vaikka heillä ei ole mitään muita taitoja, joista olisi hyötyä taistelussa. Kolmen viikon koulutusjakson läpäisseet vapaaehtoiset lähetetään vielä kaksiviikkoiseen jatkokoulutukseen. Se on välttämätön, jotta voidaan karsia pois ne, jotka eivät pysty tehtäviinsä sodan olosuhteissa. Kouluttajan, Yhdysvaltain 82. Maahanlaskudivisioonan veteraanin Shawn McVeyn mukaan 30–50 prosenttia karsiutuu koulutuksen aikana.

Droonikurssikoordinaattori, yhdysvaltalain kansalainen Oleg Grabovyy kertoo, että kyky peliohjainten näppärään käsittelyyn vaikuttaa suoraan siihen, voiko henkilöstä tulla tehokas droonioperaattori. Hänen mukaansa maahan saapuu nyt 18–20-vuotiaita ulkomaalaisia, jotka kokevat, että heidän hallituksensa on hylännyt Ukrainan.

Aiemmin Politico raportoi, että Ukrainan hallitus on keksinyt droonioperaattoreille pistejärjestelmän, jonka ajatus perustuu tietokonepeleistä saatuihin pisteisiin. Sen käyttöönoton tarkoituksena on lisätä droonioperaattorien toiminnan tehokkuutta.

Jokaisesta vahingoitetusta tai tuhotusta vihollisen kalustosta tai sotilaasta operaattori saa pisteitä, jos hän lataa todisteen siitä bonusjärjestelmään. Tulevaisuudessa droonioperaattorien yksiköt voivat hankkia uutta kalustoa heidän keräämillään pisteillä.