Ukrainaa tuettu 267 miljardilla eurolla – Suomi sijoittuu listalla korkealle

Maailman maat ovat tukeneet Ukrainaa kolmen vuoden aikana yhteensä noin 267 miljardilla eurolla. Asiasta kirjoittaa The Economist. Tiedot ilmenevät saksalaisen ajatushautomon Kiel Instituten keräämistä tiedoista. Ajatushautomon uusin raportti on julkaistu helmikuun 14. päivä.

Yhdysvallat on edelleen suurin yksittäinen avunantaja. Maa on tukenut Ukrainaa yhteensä 114 miljardilla eurolla. Euroopan maat ja EU:n toimielimet ovat tukeneet Ukrainaa kolmen vuoden aikana yhteensä 132 miljardilla eurolla.

Lähes 90 prosenttia EU:n toimielinten antamasta taloudellisesta tuesta Ukrainalle on ollut lainoja. Noin 60 prosenttia Yhdysvaltain tuesta on puolestaan ollut avustuksia.

Euroopan suurin Ukraina-tukija on ollut Saksa, joka on myöntänyt noin 17 miljardia euroa taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista apua Ukrainalle. Iso-Britannia on toiseksi suurin tukija (15 miljardia euroa) ja Tanska kolmantena.

Jos annetun tuen määrä suhteutetaan vuoden 2021 bruttokansantuotteen tasoon, kunnostautuvat Baltian maat ja Pohjoismaat listan kärjessä.

Maailman anteliain Ukraina-tukija on ollut Viro, jonka antama tuki on yhteensä yli 2 prosenttia sen vuoden 2021 bkt-tasosta. Myös Tanskan antama tuki ylittää 2 prosentin bkt-tason. Liettua on kolmantena.

Suomi sijoittuu listalla viidenneksi. Suomen antaman Ukraina-tuen määrä vastaa noin prosenttia maan vuoden 2021 bkt:n tasosta. Suomen edellä neljäntenä on Latvia.

Bkt-vertailussa Yhdysvallat on sijalla 12 ja Saksa sijalla 16.

Economist huomauttaa, että Saksa tuki vuonna 1990 Kuwaitia suuremmalla bkt-osuudella, kuin se on nyt tukenut Ukrainaa. Kuwait joutui tuolloin Irakin miehittämäksi.

Lehti huomauttaa myös, että Yhdysvallat on käyttänyt aiemmin merkittävästi enemmän rahaa vuosittain Korean, Vietnamin ja Irakin sotiin, kuin millä se on tukenut Ukrainaa.