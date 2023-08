Ukraina vie ulkomaille titaania, joka päätyy Venäjän sotateollisuuteen

Ukrainalla on merkittävät titaanivarat. Ukrainan valtion kaivos- ja kemianteollisuusyhtiö OHH’K:n mukaan viidennes maailman titaanista on Ukrainan kallioperässä. Silti Ukraina ei jalosta titaanista juuri mitään, vaan malmi myydään pääasiassa rikasteena muihin maihin.

Ukrainan vientivalvonta HSZK valvoo tuntemattomasta syystä ainoastaan yhden rikasteen, ilmeniitin, vientiä. Vain sen vientiin tarvitaan lupa, vaikka muutkin rikasteet, kuten rutiili ja leukokseeni, ovat kaksikäyttöisiä eli niitä voidaan käyttää myös puolustusteollisuudessa.

Titaanin vienti Ukrainasta on jatkunut koko sodan ajan. OHH’K vei ulkomaille 82 200 tonnia titaanirikasteita heinäkuusta 2022 huhtikuuhun 2023. Uutistoimisto RBK-Ukrainan titaaniteollisuuden lähteistä keräämien tietojen mukaan merkittävä osa tästä päätyi Venäjälle.

Titaanirikaste-eriä myytiin erityisesti Puolassa, Unkarissa, Tšekissä ja Slovakiassa sijaitsevien ja venäläisten perustamien välitysyritysten kautta. Esimerkiksi heinä-syyskuussa 2022 OHH’K toimitti tuhansia tonneja rikastetta unkarilaiselle Sic Luceat Lux KFT:lle, jonka perustajina ja todennäköisesti pelkkinä kulisseina ovat krimiläiset Alexander Muradjan ja Svetlana Muradjan.

Avointen lähteiden perusteella Sic Luceat Lux KFT:n kauppojen vastapuolena Venäjällä ovat olleet ainakin Redmetconcentrate LLC (Moskova), Nerudnaya Kompaniya LLC (Belgorod) ja Minko Rus LLC (Belgorod). Unkarilaisyhtiö on siis ilmeinen Venäjän sotateollisuuden välittäjä, mistä OHH’K ei voi olla tietämätön.

Toinen esimerkki on varsovalainen BioProfTech Sp.zoo, jonka perustaja on Ruslan Hakobjan. Hänet on rekisteröity Venäjän miehittämän Donetskin alueen H’artsyzkin asukkaaksi. Hänellä on Venäjän kansalaisuus. Yritys otti vastaan ilmeniittitoimituksia Ukrainasta kesällä ja syksyllä 2022.

Vielä räikeämpää toimintaa on Zaporižžjan titaani- ja magnesiumkombinaatti OOO ZTMK:lla, joka kuului aiemmin oligarkki Dmytro Firtašille, mutta joka otettiin vuonna 2021 oikeuden päätöksellä Ukrainan valtion omistukseen (tosin päätöksen toimeenpano on yhä kesken). ZTMK on Ukrainan ainoa titaanisienen tuottaja ja vie ulkomaille rikasteen lisäksi titaania jalosteina.

Viime vuonna ZTMK:lla ei ollut juuri toimintaa, vaan se pelkästään myi varastossaan olleita tuotteita yhteensä noin 2 000 tonnia 276,6 miljoonan hryvnian (6,9 miljoonan euron) edestä. Ostajina olivat venäläisten perustamat ja Venäjän kanssa kauppaa tekevät yhtiöt Montenegrossa, Itävallassa, Liettuassa ja Tšekissä. Suurin titaanitetrakloridin ostaja oli Montenegron Budvaan rekisteröity Nadezda Invest Doo, jonka perustivat Sergei Orekhov ja Vladislav Nechiporenko.

ZTMK:n titaanisientä osti itävaltalainen LL-Resourses GmbH, jonka johtaja on Itävallassa asuva pietarilainen Anatoli Zaitsev. Elokuussa 2022 ZTMK:n titaanikuonaa osti tšekkiläinen Cytleon Sro, jonka yksi perustaja on moskovalainen Leonid Tsitlenok.

Esimerkkejä olisi paljon enemmänkin, mutta nämäkin riittävät osoittamaan, että Ukrainan valtionyhtiöt myyvät joko tietoisesti tai välinpitämättömyyttään titaanituotteita sellaisille yrityksille, jotka myyvät ne eteenpäin Venäjälle. Siellä ne päätyvät todennäköisesti sotateollisuuteen lentokoneiden, helikopterien, risteilyohjusten ja muiden raaka-aineiksi. Näin Ukraina vahvistaa omaa vihollistaan.