Ukraina sai 108 naisvankia takaisin

Ukraina on saanut 108 naista takaisin sotavankeudesta. Asiasta kertoo Twitterissä Ukrainan presidentin kanslian päällikkö Andriy Yermak.

Naiset pääsivät vapauteen Ukrainan ja Venäjän välisessä laajassa sotavankien vaihdossa.

Yermakin mukaan tilanne oli todella tunteellinen ja erityinen.

– He ovat äitejä ja tyttäriä. Heidän sukulaisensa ovat odottaneet heidän paluutaan. 37 Azovstalin evakuoitua, 11 upseeria, 85 sotilasta ja aliupseeria.

Kaikki naiset käyvät läpi lääkärintarkastuksen ja kuntoutuksen.

– He halaavat sukulaisiaan, lapsiaan. He toipuvat. Kiitos sotavankien kohtelun koordinointihenkilöstölle ja kaikille mukana olleille loistavasta työstä.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 17, 2022