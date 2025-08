Ukraina valmistautuu jatkamaan neuvotteluja Venäjän kanssa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Rustem Umerov ovat keskustelleet valmisteluista uuden tapaamisen järjestämiseksi Venäjän kanssa. Ukrinform-uutissivusto kertoo, että neuvottelut pidettäisiin todennäköisesti Turkissa Istanbulissa.

– Yhdessä turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteerin Rustem Umerovin ja presidentin kanslian päällikön Andriy Jermakin kanssa keskustelimme neuvottelulinjasta – erityisesti Istanbulissa Venäjän osapuolen kanssa pidettyjen tapaamisten aikana saavutettujen sopimusten täytäntöönpanosta sekä uuden tapaamisen valmisteluista, Zelenskyi totesi Telegram-viestissään.

Ukrinformin mukaan presidentti on kertonut, että yksi keskeisistä aiheista on sotavankien vaihtojen jatkaminen.

– Sopimus 1 200 henkilön vaihtamisesta on olemassa, ja työtä listojen parissa jatketaan. Kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri raportoi viestinnästä Venäjän edustajan kanssa. Työskentelemme myös siviilien palauttamisen esteiden purkamiseksi ja tarkistamme kunkin henkilön tietoja, presidentti lisäsi.

Viimeisin neuvottelukierros sodan osapuolten välillä järjestettiin juurikin Istanbulissa 23. heinäkuuta. Ukraina on toistuvasti kertonut, että se on valmis valtionpäämiesten, eli presidentti Zelenskyin ja Venäjän Vladimir Putinin tapaamiseen, mikäli Venäjä on aidosti valmis edistämään kestävää rauhaa ja lopettamaan sodan kunniallisesti.