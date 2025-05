Ukraina valmis tulitaukosopimukseen välittömästi

Eurooppalaisia johtajia on tänään koolla Kiovassa tapaamassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyin isännöimälle tapaamiselle osallistuvat Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Puolan pääministeri Donald Tusk ja Britannian pääministeri Keir Starmer, raportoi Deutsche Welle. Vierailun tarkoitus on osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle.

Vierailu osuu mielenkiintoiseen ajankohtaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hoputtanut sodan osapuolia hyväksymään uuden 30 vuorokauden tulitauon ehdot pikaisesti. Ukraina on pyytänyt Eurooppaa lähettämään joukkoja turvaamaan mahdollista tulevaa tulitaukoa ja luomaan pelotteen Venäjän mahdollisten hyökkäysten varalle. Presidentti Zelenskyi on toivonut Euroopan myös lisäävän sanktioita Venäjää vastaan.

Zelenskyi kertoi, että olisi valmis saattamaan tulitaukosopimuksen voimaan välittömästi. Myös tapaamisen eurooppalaiset johtajat kannattivat yhteislausumassaan tulitaukoa.

– Toistamme tukemme presidentti Trumpin vaatimukselle rauhansopimuksesta ja vaadimme Venäjää lopettamaan kestävään rauhaan tähtäävien toimien estämisen, he vaativat.

Ukrainan Saksan suurlähettiläs kertoi, että maa olettaa Saksan uuden liittokansleri Friedrich Merzin kertovan aseavusta Ukrainalle vierailunsa yhteydessä. Merz on artikkelin mukaan kertonut haluavansa toistaiseksi pitää uuden asesopimuksen salassa.