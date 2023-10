Ukraina vahvistaa onnistuneen iskun Venäjälle Smolenskiin

– 1. lokakuuta 2023 Smolenskin lentokonetehtaan isku keskeytti Kh-59-ohjusten tuotannon, kertoo Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston (GUR) lehdistöpalvelu Ukrinform raportoi.

– Vahvistettujen tietojen mukaan kolme neljästä lennokista osui kohteeseen aiheuttaen merkittäviä vahinkoja hyökkääjävaltion sotilasyrityksen tuotantolaitoksille, GUR sanoo.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Kh-59 on ilmasta maahan ammuttava ohjus, jonka kantama on jopa 280 kilometriä. Se on yksi ohjuksista, joita Venäjän ilmavoimat käyttävät useimmiten sotilas- ja siviilikohteita vastaan Ukrainassa.

Tšernihivin, Sumyn, Harkovan, Dnipropetrovskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueet ovat kärsineet eniten tällaisten aseiden käytöstä.

