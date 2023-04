Ukraina vahvistaa joukkojaan Valko-Venäjän rajalla

Ukrainan puolustusministeriö kertoo Facebookissa, että maan puolustusvoimat vahvistavat asemiaan Valko-Venäjän rajalla.

Facebook-julkaisussa maan asevoimien joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Serhii Naiev toteaa, että maan pohjoisen operaatiovyöhykkeen tila on vakaa. Tilanne aiotaan hyödyntää joukkojen, puolustuslinjojen ja asemien vahvistamiseen.

– Erityisesti Valko-Venäjän ja Venäjän rajoilla parannetaan esteiden rakentamisen järjestelmää. Panssarintorjuntaan tarkoitettuja miinakenttiä rakennetaan alueille, jotka ovat panssarivaunujen saavutettavia, Naiev toteaa.

– Samoin tehdään vihollisen mahdollisille etenemisreiteille syvälle maamme alueelle, mukaan lukien teille, silloille ja voimalinjoille.

Naievin mukaan pelkästään tällä viikolla on rakennettu useita kymmeniä miinakenttiä. Nämä on varustettu yhteensä yli kuudella tuhannella panssarimiinalla. Panssarintorjunta- ja juoksuhautoja taas on kaivettu yli seitsemän kilometrin verran.