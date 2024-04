”Ukraina vahingoittaa nopeammin kuin Venäjä voi korjata”

Jos Ukraina jatkaa lennokki-iskujaan maaliskuisella intensiteetillä eikä Venäjä kykene tehostamaan ilmapuolustustaan, Ukraina pystyy energia-asiantuntija Sergei Vakulenkon mukaan vahingoittamaan venäläisiä öljynjalostamoita nopeammin kuin niitä voidaan korjata. Tämä heikentäisi hänen mukaansa Venäjän jalostuskapasiteettia hitaasti mutta varmasti.

Sodan alkuvaiheessa Ukraina keskittyi iskemään lähellä etulinjaa sijainneisiin polttoainevarastoihin ja Venäjän ilmavoimien strategisesti tärkeisiin tukikohtiin, mutta jätti taloudellisen sodankäynnin pitkälti lännen varaan.

– Nyt Ukraina on ottamassa asiat omiin käsiinsä hyökkäämällä fyysisesti Venäjän energiainfrastruktuuria vastaan läntisiin pakotteisiin nojaamisen asemesta, venäläisen Gazprom Neft -yhtiön strategiajohtajana helmikuuhun 2022 saakka toiminut Vakulenko sanoo ajatushautomo Carnegien julkaisemassa artikkelissa.

Ukrainan kehittämät uudet lennokkiluokat mahdollistavat iskut yhä syvemmälle Venäjän alueelle ja vähentävät osaltaan riippuvuutta läntisistä asejärjestelmistä. Viimeaikaisten iskujen laajuus ja Venäjän ilmapuolustuksen tehottomuus ovat Vakulenkon mukaan yllättäneet monet asiantuntijat.

Tähän mennessä nähtyjen lennokki-iskujen vaikutuksia Venäjän teollisuuteen ja talouteen Vakulenko luonnehtii rajallisiksi.

– Lennokki-iskut eivät tuhoa kokonaisia jalostamoja eivätkä yleensä edes yksittäisiä yksiköitä, vaan ainoastaan vahingoittavat niitä – toisin kuin toisen maailmansodan aikaiset satojen pommikoneiden tekemät ilmahyökkäykset, hän sanoo.

Venäjän asevoimien tarpeet ja Venäjän talouden kannalta keskeinen polttoainekysyntä kyetään hänen mukaansa yhä tyydyttämään ukrainalaisten lennokkien ulottumattomissa sijaitsevien jalostamojen voimin.

– Korjaukset ovat kuitenkin kalliita: ne maksavat kymmeniä tai satoja kertoja enemmän kuin lennokki-iskut, vaikka niiden onnistumisprosentti on alhainen ja vaikka yksittäisen osuman edellyttämät olosuhteet on luotava parvihyökkäyksellä. Kulutussodassa etu on lennokkien puolella, hän toteaa.

– Jos lennokki-iskujen laajuus säilyy maaliskuun tasolla eikä Venäjän ilmapuolustus parane, Ukraina pystyy jatkossakin vahingoittamaan venäläisiä jalostamoita nopeammin kuin niitä voidaan korjata, mikä heikentää maan jalostuskapasiteettia hitaasti mutta varmasti.