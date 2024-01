Ukraina vaatii kansainvälistä tutkintaa Il-76:n tuhosta

Ukraina vaatii kansainvälistä tutkintaa Venäjän Belgorodin alueella 24. tammikuuta tapahtuneen venäläisen Il-76-lentokoneen turman tilanteesta, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskiviikkoiltaisessa videopuheessaan Ukrinform raportoi.

Hän kertoi kutsuneensa puolustusministeri Rustem Umerovin, Ukrainan asevoimien ylipäällikön Valerii Zaluzhnyin, pääesikunnan päällikön Serhii Shaptalan, tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanovin ja Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) päällikkö Vasyl Maliukin raportoimaan lento-onnettomuudest ja sotavankien vaihdon tilanteesta.

– On selvää, että venäläiset sotkevat ukrainalaisten vankien elämää, heidän sukulaistensa tunteita ja yhteiskuntamme tunteita. Kaikki tosiasiat on saatava selville. Mahdollisuuksien mukaan, kun otetaan huomioon, että lentokone putosi Venäjän alueelle. Faktat on nyt avainsana, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi kertoi kuulleensa ylipäällikön ja pääesikunnan raportin ilmavoimien käytöstä. Hän lisäsi, että Ukrainan tiedustelupalvelu selvittää kaikkien vankien kohtaloa ja SBU tutkii kaikkia olosuhteita.

– Olen antanut Ukrainan ulkoministerille tehtäväksi antaa kumppaneillemme Ukrainan saatavilla olevat tiedot. Vaadimme kansainvälistä tutkintaa, Zelenskyi sanoi.

Lähteet Ukrainan asevoimista ilmoittivat, että koneessa olisi ollut erä S-300-ohjuksia.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan väitti, että koneessa olisi ollut 65 ukrainalaista sotavankia, kuusi miehistön jäsentä ja kolme muuta henkilöä.

Ukrainan tiedustelupalvelun tiedottaja Andrii Jusov sanoi, että vankien vaihdon Venäjän ja Ukrainan välillä piti tapahtua 24. tammikuuta. Hänen mukaansa Venäjän väitteitä siitä, että Il-76-koneessa olisi ollut ukrainalaisia sotavankeja tutkitaan.

Russian Telegram channels publish videos, reportedly filmed at the Il-76 crash site.

According to them, there are two burned bodies by the aircraft. https://t.co/iHNEthUlAf pic.twitter.com/jilPu7oNfj

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2024