Ukraina uutisoi hyökkääjän rajuista tappioista

Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan venäläisiä olisi kaatunut nyt noin 379 600 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022. Keskiviikkona surmansa sai 950 hyökkääjä.

Pääesikunta kertoo myös 30 keskiviikkona tuhotusta panssarivaunusta, 42 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta ja 39 muusta sotilasajoneuvosta.

Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi 59 erilaista tykistöasetta ja yhden raketinheittimen ja yhden ilmatorjuntapatterin.

Myös kaksi risteilyohjusta olisi ammuttu alas sekä 35 lennokkia.

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to January 25, 2024. pic.twitter.com/cRVrE3uRnN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 25, 2024