Ukraina tuhosi Venäjän elintärkeän tutkakoneen – komentaja kiittää erinomaisesta operaatiosta

Ukrainan puolustusvoimien komentaja Valeri Zaluzhnyin mukaan Ukrainan ilmavoimat on tuhonnut Venäjän ilmavoimien arvokkaan tutkavalvontakone A-50:n sekä Il-22M-taistelunjohtokoneen sunnuntaina ilalla. Asian vahvisti myös The Drive -julkaisulle Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov. The Driven toimittajan mukaan Budanov sanoi, että tutkakone A-50 tuhoutui ja Il-22M kärsi vaurioita.

Mitä koneille tehtiin, ei ole tiedossa. Zaluzhnyi kiitti Telegram-kanavallaan Ukrainan ilmavoimia erinomaisesti suunnitellusta ja toteutetusta operaatiosta Asovanmerellä.

Pudotettu Berijev A-50 on Nato-nimeltään A-50 Mainstay. Yhteensä näitä koneita on valmistettu vuoden 1992 tiedon mukaan noin 40, ja niitä on käytössä myös Intian ilmavoimilla. Teknisesti A-50 perustuu Iljusinin IL-76 MD- ja IL-76 TD -kuljetuskoneisiin.

Beriev A-50 toimii samoin kuin länsimainen vastinparinsa Boeing E-3 Sentry. Ne ovat ennakkovaroitus- ja johtamiskykyisiä koneita, joilla tuetaan muiden joukkojen taistelua monipuolisen sensorikaluston turvin.

Varsinkin kaukotiedustelu- ja tutkavalvontakone A-50:n menettäminen voi olla Venäjän asevoimille karvas tappio. Niitä kun ei ole kovin montaa. Kuinka monta, ei ole helposti pääteltävissä. Joulukuussa 2021 Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi, että valtionkorporaatio Rostec toimitti Venäjän ilmavoimille seitsemännen päivitetyn A-50U -tutkavalvontakoneen, ja seuraava oli tarkoitus toimittaa vuonna 2023. Rostec kertoikin omilla sivuillaan joulukuussa 2023, että päivitetty A-50U-kone toimitettiin.

Bulgarialaisten lähteiden mukaan versiota A-50U -koneita olisi seitsemän, ja niiden lisäksi vielä kolme A-50 -perusversiota. Venäläisen sota-asioihin vihkiytyneen Fighterbomber -Telegram-kanavan mukaan niistä yhdeksän olisi tai olisi ollut käyttökuntoisia.

A-50 ja A-50U eroavat toisistaan suorituskykyjensä perusteella. A-50U:ssa on esimerkiksi tehokkaampi, päivitetty tutka, joka pystyy seuraamaan noin 300 kohdetta ja tarjoamaan kohdedataa noin 40 koneelle siinä missä A-50:n tutka pystyy seuraamaan noin 200 kohdetta ja tarjoamaan dataa 20 koneelle, kertoo Bulgarian Military -sivusto.

Vanhojen Military.com -sivuston tietojen perusteella yksi A-50-kone maksaa noin 330 miljoonaa dollaria ja päivitetty A-50U-versio noin 500 miljoonaa dollaria eli noin 456 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi: laittamalla noin neljänneksen lisää yhden A-50U:n hintaan voisi nykyarvion mukaan rakentaa vaikkapa raitiotien Vantaalle.

Sääsatelliiteissa näkyviä jälkiä sekä venäläistä radioliikennettä seuraavat sosiaalisen median käyttäjät havaitsivat, että A-50 katosi tutkasta. Se ei ollut maanantaiaamuun mennessä pyytänyt laskeutumislupaa millekään niistä kentistä, joilla se oli aiemmin ollut. Satelliittikuvien jälkien perusteella vaikuttaa, että kone on saattanut pudota Asovanmereen Prymorskin ja Berdjanskin rannikkokaupunkien välille.

Il-22M on taistelunjohtokone, joita Venäjällä on käytössään lähteestä riippuen yli 20, mutta alle 30. Tämä kone on rakennettu siviili-ilmailuun tarkoitetun Il-18-koneen pohjalta. Verkossa julkaistusta keskustelusta käy väitetysti ilmi, miten Il-22M pyytää laskeutumislupaa Anapan kentälle Krasnodarissa ja pyytää ambulanssia ja sammutuskalustoa avustamaan evakuointia.

It appears an aircraft was actively orbiting at the time of this image 2024-01-14 08:19:45 UTC. Unfortunately it's under a cloud so we can't identify the type. This image was taken roughly 12 hours before the reports of the downed A-50 and IL-22 started to appear, roughly 20:47… pic.twitter.com/Rie1AgUgEZ

— Radio & Nukes 🇺🇦 (@HamWa07) January 15, 2024