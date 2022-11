Ukraina syyttää Venäjää tekojärven tuhoamisesta

Ukraina syyttää Venäjää luonnonkatastrofin järjestämisestä Harkovan alueella.

Koillis-Ukrainassa sijaitsevassa 1,4 miljoonan asukkaan Harkovassa ja sen lähialueella on käyty merkittäviä taisteluja sodan aikana.

Ukraina on vallannut Harkovan itäpuolelta merkittäviä alueita takaisin syys-lokakuun aikana mukaan lukien Izjuminin ja Lymanin kaupungit. Venäjä on vetäytynyt kohti itää.

Ukraina sanoo Venäjän räjäyttäneen vetäytyessään Oskilin tekojärven padon. Oskilin tekojärvi sijaitsee lähellä Izjumia.

Ukrainan mukaan padon räjäyttäminen on aiheuttanut tulvia. Tekojärven pinta on Ukrainan mukaan erittäin matalalla, kun ennen sotaa järvi on ollut 4 kilometriä leveä ja 85 kilometriä pitkä.

Ukrainan puolustusvoimat julkaisivat Twitterissä videon, jossa näkyy räjähdyksen aiheuttamia tuhoja.

Videolla näkyy räjähdyksen jälkiä padossa, vedestä lähes tyhjä järvi, rannalle juuttunut vene.

The russian occupiers staged a man-made natural disaster in the Kharkiv region.

While retreating, they blew up the floodgates of the dam of the Oskil reservoir. The reservoir, which before the invasion was 85 km long and up to 4 km wide, is now completely shallow. pic.twitter.com/BZ4rrHyiQk

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 4, 2022