Ukraina suunnittelee drooneja, joilla voisi iskeä Siperiaan asti

Ukraina suunnittelee parhaillaan drooneja, joiden 3000 kilometrin kantama ylettyisi syvälle Venäjälle, uutisoi Bild.

Länsimaiden ohjustoimitusten hyytyessä Ukraina on alkanut turvautua yhä enemmän drooneihin. Drooneilla on onnistuttu iskemään jopa satojen kilometrien päähän Ukrainan rajoista, ja muun muassa lukuisia venäläisiä öljynjalostamoja on vaurioitunut drooni-iskuissa.

Kuluneella viikolla Ukraina iski Tatarstanissa sijaitsevaan lennokkitehtaaseen. Isku 1200 kilometrin päässä Ukrainan rajasta sijaitsevaan kohteeseen on tähän mennessä Ukrainan pisimmälle tekemä isku.

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR:n mukaan isku tehtiin lennokiksi muutetulla ja räjähteillä täytetyllä A-22 -keytlentokoneella sekä UJ-22 -droonilla, jonka kantama on normaalisti 800 kilometriä. Nyt drooniin oli kuitenkin asennettu ylimääräiset polttoainetankit, jotka pidensivät sen kantosädettä.

Tämä on ukrainalaisten mukaan kuitenkin vasta alkua.

– Ohjukset ovat menneen talven lumia. Drooneissa on tulevaisuus, kommentoi eräs drooniprojektia lähellä oleva lähde.

Ukrainan uusi valmisteilla oleva ase onkin Sokil-300 nimeä kantava superdrooni.

Sokil-300 on kiovalaisen Lutš-yhtiön käsialaa. Se pystyy lentämään jopa 26 tuntia ja laukaisemaan kantamansa ohjuksen 10 kilometrin päässä kohteesta.

Itä-Ukrainasta laukaistuna noin 3000 kilometrin kantamalla varustettu drooni pystyisi siis iskemään pitkälle Siperiaan, lähes Novosibirskiin asti. Lisäksi napapiirillä ja Uralvuoristossa sijaitsevat teollisuuskeskittymät olisivat droonin kantaman sisäpuolella.

Yksi mahdollinen kohde olisi Olenjan lentotukikohta Murmanskin niemimaalla, josta Venäjän strategiset pommikoneet iskevät säännöllisesti Ukrainaan.

Lähteen mukaan myös 10 muuta ukrainalaisyhtiötä kehittää parhaillaan drooneja, joiden kantama on yli 1500 kilometriä.

Mikäli droonit etenevät sarjatuotantoon, voi tulevaisuudessa yhä useampi Venäjän sotilaskohde olla Ukrainan iskukyvyn piirissä. Samalla Ukrainan ei tarvitsisi käyttää sen hupenevia ohjusvarastoja iskuihin Venäjälle.