Ukraina sanoo tuhonneensa harvinaisen venäläistankin

IMP-3M-panssarivaunu on tarkoitettu miinoitteiden raivaamiseen.
Ukrainan asevoimat kertoo tuhonneensa harvinaisen pioneeriajoneuvon.
Tuhottu ІМР-3М-raivauspanssarivaunu on rakennettu T-90-taistelupanssarivaunun alustalle. Kyseessä on kolmas video- tai kuvamateriaalin avulla vahvistettu tapaus, jossa kyseisen mallin mukainen raivauspanssarivaunu on tuhottu.
Asiasta kertoo ukrainalaismedia The Kyiv Independent.
IMP-3M-raivauspanssarivaunu on varustettu raskaalla panssaroinnilla, raivausauralla, nostimella ja savuheitejärjestelmällä. Raskaan tykin sijaan vaunu on varustettu konekiväärillä.
Vastustajan panssarivaunujen tuhoamisen sijaan vaunu on tarkoitettu miinoitteiden, romun ja esteiden raivaamiseen etenevien joukkojen tieltä.
Ukrainan asevoimien mukaan panssarivaunu tuhottiin drooneilla pudotetuilla räjähteillä.
The Kyiv Independentin mukaan Venäjällä IMP-3M on saanut kutsumanimen ”terminaattori telaketjuilla”. Nimen on tarkoitus korostaa vaunun suojausta ydinaseiden vaikutusta vastaan ja vaunun kykyä kulkea miinakenttien läpi.