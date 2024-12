Ukraina sanoo räjäyttäneensä ammusvaraston

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoo tuhonneensa Venäjän Rostovin alueella sijaitsevan ammusvaraston droonihyökkäyksellä.

Asiasta uutisoiva The Kyiv Independent perustaa tietonsa turvallisuuspalvelua lähellä olevaan lähteeseen.

SBU on The Kyiv Independentin mukaan on viime päivinä iskenyt pitkän kantaman drooneilla Kadamovskyn harjoitusalueelle.

Alueella sijaitsevan ammusvaraston sanotaan tuhoutuneen iskussa täysin.

– Vihollinen käytti sitä joukkojensa varustamiseen Kramatorskin sektorilla, lähde kertoo.

Kramatorskin kaupunki sijaitsee Donetskin alueella.

– Nyt venäläisillä on merkittäviä logistisia vaikeuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi heidän kykyynsä toteuttaa taisteluoperaatioita.

Ammusvaraston tuhoutumista ei ole pystytty varmistamaan riippumattomista lähteistä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jonka sanotaan näyttävän räjähdys Kadamovskyn harjoitusalueella.

💥SBU drones have blown up an ammunition depot at the Kadamovskoye training ground in Rostov region.

This training ground is one of the largest in Russia. According to Ukrainian sources, the enemy used this depot to supply its troops in the Kramatorsk sector.

As a result of the… pic.twitter.com/PURKJ29nAD

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 25, 2024