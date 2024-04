Ukraina sanoo iskeneensä Venäjän laivaston harvinaisuuteen – Tämä on yli satavuotias Kommuna

Ukraina sanoo tehneensä iskun Sevastopolin laivastotukikohtaan.

Iskussa vaurioitui Ukrainan laivaston tiedottaja Dmytro Pletenchukin mukaan Venäjän laivaston yli satavuotias pelastusalus Kommuna.

Asiasta kertoo ukrainalaislehti Kyiv Independent.

Vuonna 1915 käyttöön otettu Kommuna kykenee muun muassa nostamaan pintaan uponneita aluksia tai niiden osia.

Aluksella on pelastustehtävien ohella kyky myös toimia tukikohtana pienoissukellusveneille, joilla voidaan suorittaa erilaisia syvänmeren operaatioita.

Kommuna on vanhin Venäjän laivaston käytössä oleva alus.

Kommuna nähtiin muun muassa ohjusristeilijä Moskvan uppoamispaikalla. Verkkouutiset kertoo aluksesta lisää tässä jutussa.

Aluksen saamista vaurioista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Iskusta on levinnyt sosiaalisessa mediassa vahvistamattomia videoita, joissa näkyy tulessa oleva alus.

Myös Venäjä on myöntänyt, että Sevastopolin laivastotukikohtaan kohdistui isku. Venäjän miehittämän niemimaan kuvernööri Mikhail Razvozhayevin mukaan iskussa käytetty meritorjuntaohjus kuitenkin onnistuttiin torjumaan. Hänen mukaansa tulipalot alueella johtuivat ohjukset jäänteistä, jotka tippuivat maahan.

Kyiv Independentin mukaan Krimin paikallismediat kertovat niemimaalle johtavan sillan kerrotaan olevan suljettu.

**BREAKING** Thread 🧵 #Ukrainian strike on #Russian Navy base at Sevastopol in Crimea appears to have damaged, possibly seriously (TBC), the submarine support ship Kommuna (ref https://t.co/Agp8Myx8qC ) pic.twitter.com/ZKvRiUBJiM

⚡️ The Ukrainian Naval Forces spokesman confirms the hit of a Russian warship Kommuna.

It is the only rescue vessel of its class in the Black Sea. Its purpose is deep-sea operations, raising submarines and sunken cargo, per Army Inform. pic.twitter.com/HWoQYVesl4

— UNITED24 Media (@United24media) April 21, 2024