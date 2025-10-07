Ukraina sai vangiksi Venäjän puolelta antautuneen intialaisen

Ukrainan asevoimat saivat vangiksi Venäjän puolelta hyökkäykseen lähetetyn Intian kansalaisen. Asiasta kertoo 63. erillinen mekanisoitu prikaati sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla. Prikaatin sotilaat ottivat vangiksi 22-vuotiaan intialaismiehen, joka oli Venäjällä opiskelemassa ja päätyi rintamalle saatuaan huumetuomion. Omien sanojensa mukaan intialainen ei halunnut taistella antautui ukrainalaisille heti ensimmäisen hyökkäyksen aikana.

Prikaati on haastatellut vankia videolle ja jakanut videon sosiaalisessa mediassa. Vanki näyttää päällisin puolin hyväkuntoiselta, eikä hänellä ole näkyviä ruumiinvammoja.

Videolla mies kertoo tulleensa Intiasta Venäjälle opiskelemaan yliopistossa, mutta oli saanut seitsemän vuoden vankeustuomion huumeiden vuoksi. Vankeusajan välttääkseen mies allekirjoitti tuomituille ja vangeille tarjotun sopimuksen Venäjän armeijan kanssa. Omien sanojensa mukaan miehen aikomuksena oli paeta sodan aikana.

Mies kertoo, että vuoden mittaisesta toimimisesta sopimussotilaana hänelle luvattiin sekä vapaus että 100 000 ruplasta jopa 1,5 miljoonaan ruplaa rahaa. Maksuja ei kuitenkaan koskaan ehtinyt näkyä.

Intialainen vietti harjoitusalueella syyskuussa 16 päivää. Hän kertoo, että vain perusasiat opetettiin, kuten konepistoolilla ampuminen ja kranaattien heittäminen. Lokakuun 1. päivänä mies lähetettiin ensimmäiseen hyökkäykseen. Hän käveli noin 3,5 kilometriä ja hänen piti kaivaa suojakseen kuoppa. Hän kertoi komentajalleen olevansa väsynyt, jalkoja ja sydäntä särki. Tämä johti konfliktiin komentajan kanssa, ja komentaja määräsi muut sotilaat ottamaan intialaiselta viestivälineet pois ja päästämään tämän menemään.

Muutaman kilometrin käveltyään intialainen kohtasi ukrainalaisia joukkoja, laski aseensa ja antautui vapaaehtoisesti.

— En halua taistella. Tarvitsen apua, intialainen kertoi sanoneensa.

Nyt mies kertoi videolla ettei halua palata Venäjälle, koska ”siellä ei ole totuutta”. Hän on omien sanojensa mukaan valmis jäämään Ukrainaan tai palaamaan Intiaan, jos mahdollista.