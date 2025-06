”Ukraina puolustaa itseään kaikin käytettävissä olevin keinoin”

– Ukrainalaiset puolustavat itseään kaikin käytettävissä olevin keinoin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntain iltapuheessaan kansakunnalle Ukrinformin mukaan.

– Jo ennen tämän operaation alkua meillä oli tiedustelutietoja uuden Venäjän massiivisen iskun valmisteluista. Ja on erittäin tärkeää, että kaikki kansalaisemme eivät jätä huomiotta ilmahälytyksiä, hän korosti.

– Tähän mennessä venäläisiä drooneja, hyökkäysdrooneja, on ollut ilmassa lähes 500. Joka viikko he lisäsivät yksiköiden määrää iskua kohden. Nyt he ovat myös valmistelleet Kalibr-ohjuksia, Zelenskyi jatkoi.

– Ymmärrämme, kenen kanssa olemme tekemisissä. Puolustamme itseämme kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, Ukrainan käytettävissä olevilla keinoilla, Zelenskyi sanoi.

Hän totesi, ettemme halunneet tätä sotaa hetkeäkään.

– Tarjosimme venäläisille tulitaukoa. Yhdysvaltojen ehdotus täydellisestä ja ehdottomasta tulitauosta on ollut pöydällä 11. maaliskuuta lähtien. Venäläiset halusivat jatkaa sotaa jopa sellaisissa olosuhteissa, joissa koko maailma vaatii tappamisten lopettamista.

– Painostusta todella tarvitaan – painostusta Venäjää kohtaan, jonka pitäisi palauttaa heidät todellisuuteen. Pakotteiden painetta. Joukkojemme painetta. Diplomatian painetta. Kaiken on toimittava yhdessä, Zelenskyi korosti.

1. kesäkuuta Ukrainan tiedustelupalvelu SBU suoritti ainutlaatuisen erikoisoperaation nimeltään Hämähäkinverkko. Siinä hyökkäsi samanaikaisesti neljään Venäjän lentokenttään – Belayaan, Diagilevoon, Olenyaan ja Ivanovoon.

Erikoisiskun seurauksena yli 40 vihollisen lentokonetta sai osuman tai tuhoutui. Osumaa saaneet koneet olivat mallia A-50, Tu-95 ja Tu-22 M3.

Operaation koordinaatiokeskus perustettiin aivan yhden FSB:n aluetoimiston viereen.

Zelenskyin mukaan operaatiota valmistelleet henkilöt saatiin turvallisesti pois Venäjän alueelta.