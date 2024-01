Ukraina puolustaa Avdiivkaa, Venäjälle raskaita tappioita

Venäjä tavoittelee Donbasin alueen miehittämistä hyökkäämällä useilla akseleilla, kertoo Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

Venäjän kerrotaan miehittäneen Krokhmalnen kylän Harkovassa ja Veselen kylän tammikuun aikana.

– Nämä ovat kuitenkin strategisesti merkityksettömiä. Veselen väkiluku oli ennen sotaa 102 ja Krokhmalnen 45, raportissa todetaan.

– Tämä on jatkoa Venäjän malitillisille saavutuksille samalla kun Ukraina keskittyy aktiiviseen puolustukseen.

Brittitiedustelun arvion mukaan Venäjän päätavoite on miehittää Avdiikan kaupunki, jossa se hyökkää useista ilmansuunnista.

– Venäläiset toteuttavat kolmivaiheisen hyökkäyksen saartaakseen kaupungin etelästä ja pohjoisesta, ja taistelevat myös itse Avdiivkan kaupungin itäisen kaupunginosan laitamilla, raportissa sanotaan.

Hyökkäyksestä on aiheutunut Venäjälle myös merkittäviä tappioita, muun muassa Ukrainan drone-iskujen vuoksi. Venäjä on menettänyt henkilöstöä ja raskasta kalustoa on tuhoutunut.

Ukraina on toistaiseksi onnistunut estämään venäläisjoukkojen etenemisen kaupungissa.

Venäjän joukot pyrkivät soluttautumaan Ukrainan linnoituksiin kaupungin ympäriltä palvelutunneleita pitkin.

– Koska päätoimitusreitti säilyy ennallaan ja Ukrainan joukot tekevät paikallisia vastahyökkäyksiä, Avdiivka pysyy todennäköisesti Ukrainan hallinnassa tulevina viikkoina, raportissa todetaan.

