Virolaisen sotahistorioitsija Jüri Kotšinevin mukaan nykymuotoisen Venäjän loppu lähestyy.

– Venäjä on yhä globaali turvallisuuspainajainen koko maailmalle. Samalla Venäjä on selvästi häviämässä sodan Ukrainalle, jota koko yhtenäinen länsi tukee sotilaallisesti ja taloudellisesti. Venäjä voihkii pakotteiden alla ja joutuu myymään öljyään isoilla alennuksilla alle tuotantokustannusten. Kaikki tämä johtaa siihen, että Venäjällä ei ole tulevaisuutta. Myös sota Ukrainaa vastaan ​​kuluttaa valtavasti resursseja, Kotšinev kirjoittaa Postimees -lehdessä julkaistussa kolumnissaan.

Venäjän johtaja Vladimir Putinin väistyminen vallasta romahduttaa Kotšinevin mukaan koko nykyisen järjestelmän.

– Putinin jälkeen Venäjällä valtaan tulevan uuden johdon on päästävä jonkinlaiseen sopimukseen Euroopan kanssa, jotta he eivät joudu kiinalaisten nielemiksi. Tätä varten Venäjän on suostuttava maksamaan korvauksia Ukrainalle, hän kirjoittaa.

– Venäjän romahdus on pidettävä Venäjän rajojen sisällä, ja tämä on Venäjän kanssa yhteisen rajan jakavien Nato-maiden tehtävä.

Historioitsija kirjoittaa, että Putinia demokraattisempaa hallitsijaa Venäjälle ei tule.

– Venäjällä on kansakunta, joka alistuu vain diktatuurille ja tarvitsee diktaattorin hallitsijakseen, hän toteaa.

– Venäjä ei voi koskaan olla demokraattinen maa missään määrin.

Kotšinev arvioi, että Venäjä saattaa vielä ajautua sisällissotaan. Tämä hajottaisi nykyisen federaation pieniksi diktatuurivaltioiksi.

Kremlin virhearvio Ukrainan kanssa koituu historioitsijan mukaan maan kohtaloksi.

– Ukraina osoittautui liian suureksi palaksi Venäjälle, eikä Venäjän karhu pysty murskaamaan tätä palasta.